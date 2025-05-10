台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

許多台東民眾在昨日（9日）晚間11點47分左右，目睹夜空中突然出現一顆超亮「光球」迅速劃過，強烈的藍光彷彿瞬間讓黑夜變成白天，大家都感到很驚奇，紛紛猜測光球是不是隕石或火流星。三仙台、加路蘭遊憩區、多良車站等線上即時影像都可以看到這一幕，其中阿里山生力農場的畫面最為清楚，整個過程大約只有6秒鐘。

▲畫面左上角出現一顆小光球。（圖／翻攝自YouTube／阿里山國家風景區管理處，下同。）

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在阿里山國家風景區管理處提供的生力農場即時影像中，可見在9日晚間11點47分08秒左右，突然有一顆「光球」自畫面左上方出現，一瞬間幾乎照亮整片夜空，最後光球迅速消失在畫面左側，全程僅6秒。

▼▲光球越來越明顯，藍光瞬間照亮夜空。

不少東部及南部民眾都表示有看到這一幕，還有網友在臉書社團「台東大小事」發文討論，「亮了一下，天空變藍的，超快的速度過去，還看到尾巴的火焰感，以為UFO白興奮了」、「還好我有趁機許願了一下，不知道跟隕石許願會不會加倍」、「有看到，以為白天了」、「原來台東也看到了！剛好開車在潮州的快速道路上，天空突然變亮，看見一顆從後方天空快速飛過後消失」。

網友們猜測這顆光球很可能是火流星，中央氣象署曾解釋，外太空的岩石和隕石進入大氣層燃燒，如果體積比較大、燃燒較旺盛，會需要比較久的時間才能燒光，這時就會出現火流星，也就是說，火流星是比較亮的流星，屬於正常現象。不過，神祕光球的真相，目前仍有待進一步確認。