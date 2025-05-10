　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

許多台東民眾在昨日（9日）晚間11點47分左右，目睹夜空中突然出現一顆超亮「光球」迅速劃過，強烈的藍光彷彿瞬間讓黑夜變成白天，大家都感到很驚奇，紛紛猜測光球是不是隕石或火流星。三仙台、加路蘭遊憩區、多良車站等線上即時影像都可以看到這一幕，其中阿里山生力農場的畫面最為清楚，整個過程大約只有6秒鐘。

民眾目睹天空中出現不明光球。（圖／翻攝自YouTube／阿里山國家風景區管理處）

▲畫面左上角出現一顆小光球。（圖／翻攝自YouTube／阿里山國家風景區管理處，下同。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在阿里山國家風景區管理處提供的生力農場即時影像中，可見在9日晚間11點47分08秒左右，突然有一顆「光球」自畫面左上方出現，一瞬間幾乎照亮整片夜空，最後光球迅速消失在畫面左側，全程僅6秒。

民眾目睹天空中出現不明光球。（圖／翻攝自YouTube／阿里山國家風景區管理處）

▼▲光球越來越明顯，藍光瞬間照亮夜空。

民眾目睹天空中出現不明光球。（圖／翻攝自YouTube／阿里山國家風景區管理處）

不少東部及南部民眾都表示有看到這一幕，還有網友在臉書社團「台東大小事」發文討論，「亮了一下，天空變藍的，超快的速度過去，還看到尾巴的火焰感，以為UFO白興奮了」、「還好我有趁機許願了一下，不知道跟隕石許願會不會加倍」、「有看到，以為白天了」、「原來台東也看到了！剛好開車在潮州的快速道路上，天空突然變亮，看見一顆從後方天空快速飛過後消失」。

網友們猜測這顆光球很可能是火流星，中央氣象署曾解釋，外太空的岩石和隕石進入大氣層燃燒，如果體積比較大、燃燒較旺盛，會需要比較久的時間才能燒光，這時就會出現火流星，也就是說，火流星是比較亮的流星，屬於正常現象。不過，神祕光球的真相，目前仍有待進一步確認。

台東的天空????出現隕石????？ 還是流行星☄️？

????5月9日的晚間，23時47分⏰️左右， 台東的天空????出現隕石????？還是流星☄️？ #民眾提供 #台東即時影像三仙台 #台東即時影像加路蘭遊憩區 #台東即時影像多良車站

台東追追追（台東追新聞） 發佈於 2025年5月9日 星期五
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例
大谷翔平火力強卻打點低！本季11轟僅16分打點創百年罕見紀錄
S媽被指惡人先告狀！　對話截圖曝光「是你把汪小菲拉黑的」
台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光
統一獅前投手過世　享年30歲
母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝
快訊／高雄男酒駕撞3機車　1死4傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東深夜驚見「超亮藍球」閃6秒！　鄭明典回應了

白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

今「太空垃圾掉入」極靠近台灣！台東巧合閃藍光　鄭明典直呼特別

母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝

台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

白沙屯進香轎班「為何穿『勇』字衣」　內行人解釋背後原因

史上新低！4月僅8684名新生兒　人口連續16個月負成長

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！學生控老闆態度差　店家回應了

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

台東深夜驚見「超亮藍球」閃6秒！　鄭明典回應了

白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

今「太空垃圾掉入」極靠近台灣！台東巧合閃藍光　鄭明典直呼特別

母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝

台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

白沙屯進香轎班「為何穿『勇』字衣」　內行人解釋背後原因

史上新低！4月僅8684名新生兒　人口連續16個月負成長

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！學生控老闆態度差　店家回應了

印度宣布封鎖32座機場至15日　全面暫停民航機起降

台東深夜驚見「超亮藍球」閃6秒！　鄭明典回應了

水原一平再度延後服刑　入監時間推遲至6月中

Makiyo和經紀人親姊「胖姐」爆拆夥！　坦蕩談運匠事件…不願委屈

大谷翔平火力強卻打點低！本季11轟僅16分打點創百年罕見紀錄

川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例

白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

蕭煌奇升級「開遊覽車了」駕照曝光！　 人氣男團報名給他載

習近平訪俄　聯手對抗美關稅戰

【借酒澆愁】李珠珢台上與團長乾杯上演買醉戲碼

生活熱門新聞

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

白沙屯轎班為何勇字衣　內行人曝原因

台東人深夜驚見神祕光球　6秒爆閃

下半年「多放3國定假」請假攻略來了！

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！店家回應

領低收補助「爽出國、買最新iPhone」　律師曝3招反制

母親節雨神同行　下週35℃熱如夏

史上新低！4月僅8684名新生兒

冷氣開1功能！能源署搖頭：耗電量高出2倍

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

年收145萬就是異常高薪！1圖揭台人收入狀況

更多熱門

相關新聞

守護蔚藍綠島　環保局推動餐旅污水管理

守護蔚藍綠島　環保局推動餐旅污水管理

隨著綠島逐年成為國內外旅遊的熱門地點，海洋環境保護議題日益受到重視。為加強綠島餐飲及旅宿業者的環保意識，台東縣政府環保局今年持續推動相關宣導活動，透過「中南寮聚落污水自然淨化保育計畫」為基礎，聚焦於污水處理、油水分離設備設置與維護、排放標準以及海洋保育觀念等面向，期盼與業者與民眾攜手合作，守護綠島寶貴的海洋生態資源。

綠島民宿深夜火警　2、3樓室內付之一炬

綠島民宿深夜火警　2、3樓室內付之一炬

紅烏龍遇上台東米　全台食神齊聚關山展創意主菜

紅烏龍遇上台東米　全台食神齊聚關山展創意主菜

警察走進幼兒園傳遞自我保護觀念

警察走進幼兒園傳遞自我保護觀念

見他疲憊獨坐台11線路邊　都蘭女警暖伸援手

見他疲憊獨坐台11線路邊　都蘭女警暖伸援手

關鍵字：

台東阿里山

讀者迴響

熱門新聞

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

蘇巧慧「我們不反對放假」轟藍白硬塞光復節

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面