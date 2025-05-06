桃園協助中高齡族群重返職場　4場次徵才活動一次看

▲桃園助中高齡族群重返職場，開辦4場次徵才。（圖／就職處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為延緩勞工退離職場年齡、鼓勵企業僱用中高齡及高齡者人力，桃園市政府就職處6日表示，該處於5-6月開辦4場次徵才活動，提供90家以上廠商共計3,600個工作機會，以協助中高齡及高齡者失業者重返職場，並於6月10日辦理服務、餐旅產業亮點徵才活動，開發適合中高齡族群職缺。

就職處表示，4場次徵才活動資訊如下：

(1).5月9日（五）中壢產業園區服務中心（中壢區東園路57號）13:30-15:30，20家廠商，1000個以上職缺。

(2).5月15日（四）中正光興市民活動中心（桃園區廈門街62號1樓）13:30-15:30，29家廠商，1,000個以上職缺。

(3).6月10日（二）桃園區公所4樓大禮堂（桃園區縣府路7號4樓）【服務、餐旅產業亮點場】13:30-15:30，20家廠商，800個以上職缺。

(4).6月13日（五）楊梅區公所（楊梅區大成路2號）13:30-15:30，21家廠商，800個以上職缺。

另於各場次徵才活動中，提供「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」計畫申請，針對設籍本市且符合年滿50歲以上依法退休或依法領有老年給付之勞工及已退出勞動力市場條件之一求職者，於計畫期間向本處就業服務臺、銀髮人才服務據點及原住民族就業服務據點申請，並經推介於同一事業單位連續就業滿90日者，每人可領1萬元就業獎勵金；另為鼓勵中高齡者持續學習提昇職能，於參與本計畫前後2年內，參與「桃園市青年暨中高齡者自主學習方案」、「桃園市青年暨中高齡者技術士證獎勵方案」，加發職能獎勵金1,000元。