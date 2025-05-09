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BABY MILO音樂潮派夜跑　全亞洲首場限量登場！僅此三地三場　錯過不再有

BABY MILO音樂潮派夜跑 全亞洲首場限量登場！僅此三地三場 錯過不再有（圖／品牌提供）

圖、文／全統運動提供

今夏最潮的夜跑盛事即將登場，你絕對不能錯過！由全統運動主辦，攜手國際潮流品牌 BABY MILO® 打造的《BABY MILO 音樂潮派夜跑》，正式宣布將於2025年7月至8月間，在台中、新北與台南三地巡迴舉辦。這不僅是全台限定活動，更是亞洲首場BABY MILO主題夜跑，結合夜跑、限量潮流物資、After Run Party 與美食市集，打造一場集運動、潮流與音樂於一身的夏日最潮盛事。

三場活動將於7月05日從台中中央球場熱力開跑，7月12日接續登場於新北大都會公園，最終站則於8月09日壓軸落腳台南正統鹿耳門聖母廟。賽道設置多處互動打卡區，讓跑者在奔跑過程中也能輕鬆玩樂，感受夜跑的獨特魅力。穿上最潮的BABY MILO限定物資包，完賽後更能直通專屬音樂派對，從運動現場一路嗨到派對舞台。

BABY MILO音樂潮派夜跑 全亞洲首場限量登場！僅此三地三場 錯過不再有（圖／品牌提供）

活動最受關注的焦點之一，莫過於限量打造的 BABY MILO 聯名夜跑物資包。參加者可依需求選擇「經典組」或「豪華組」報名：經典組包含運動衫、棒球帽、吸管杯、束口袋、鑰匙圈、毛巾，以及完賽證明與專屬獎牌；豪華組另外加碼贈送 BABY MILO 迷你隨身扇與月亮椅，一次擁有最完整的潮流裝備。凡於4月29日前完成報名並繳費者，還可參加限量BABY MILO造型抱枕抽獎活動，每場次共計500組名額。所有物資皆為本次活動獨家設計，僅限參加者擁有，BABY MILO粉絲絕對不容錯過的年度收藏。

BABY MILO音樂潮派夜跑 全亞洲首場限量登場！僅此三地三場 錯過不再有（圖／品牌提供）

除了限量物資，每場活動的壓軸重頭戲 After Run Party，同樣火力全開。主辦單位特別邀請三地限定音樂陣容，為完賽跑者獻上一場只屬於參加者的最潮音樂派對。台中場由李浩瑋 Howard Lee、芒果醬 Mango Jump、icyball冰球樂團、怕胖團 PAPUN BAND打頭陣，新北場則由溫蒂漫步 Wendy Wander、PIZZALI、李浩瑋 Howard Lee、icyball冰球樂團接力開唱，最終站台南場則邀請公館青少年 GGteens、PIZZALI、芒果醬 Mango Jump與怕胖團 PAPUN BAND震撼登場。特別的是，演出現場僅限完成報名的參賽者入場，不對外開放售票，真正打造只屬於跑者的專屬派對夜晚。

主辦單位表示，本次活動希望打破「運動等於流汗」的刻板印象，讓夜跑不再只是體能挑戰，更是一場結合潮流、音樂與社群互動的生活風格體驗。「跑者不只是運動員，更是喜歡參與、熱愛分享、渴望連結的潮流行動者。邀請大家一起享受運動與音樂帶來的獨特樂趣。」三場活動皆設有名額上限，且所有物資皆為限量製作，一旦額滿即不再開放，錯過將無法參與或取得聯名周邊。有意報名的民眾務必把握機會，立即前往全統運動官方網站報名。

活動相關資訊參考：
台中場：https://www.ctrun.com.tw/Activity?EventMain_ID=210
新北場：https://www.ctrun.com.tw/Activity?EventMain_ID=215
台南場：https://www.ctrun.com.tw/Activity?EventMain_ID=216
報名截止：即日起至 2025年5月22日止（或額滿為止）

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