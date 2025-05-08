朱亞虎京華城案作證頻笑場　被問柯文哲「敵軍或友軍」及時剎車

▲台北地院今（8日）審理京華城案，已獲緩起訴的被告朱亞虎出庭作證，說詞有出入但「喜句」連發頻笑場。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

在京華城案涉及行賄、認罪獲緩起訴的朱亞虎，今（8日）被台北地院傳喚作證，強調同案被告柯文哲從不伸手或開口要東西，朱更自稱與柯的高中同學兼好友李文宗私交甚篤，誇李「絕不做違法事」，但李的律師質疑2人1年僅互傳訊息共26則、似乎不熟，朱理直氣壯說「又不是追女朋友，這樣很夠了！」

台北地院今傳喚朱亞虎全天作證，被檢方與柯文哲、沈慶京等7名被告輪流詰問。朱自稱2014年離開北市府公職，到威京集團做過沈慶京主席辦公室主任、掛名中工保全與鼎越開發董事長，任內主要執行沈指派跟北市府官員、市議員的公關任務。

朱亞虎說自己沒工程專業，也不懂容積率獎勵，但京華城改建爭取維持12萬0284平方公尺允建樓地板面積，一直是威京集團首要任務，所以他2016年，請時任柯文哲台北市長辦公室主任蔡壁如引薦，第1次拜會柯，就是自忖任職威京集團1年多，對這項任務毫無建樹、必須「衝鋒前進」。

▲柯文哲今（8日）為京華城案被押解到台北地院出庭，被證人朱亞虎的證詞逗笑。圖為柯文哲先前出庭還押。（資料照／記者李毓康攝）

但初見面僅跟柯文哲話家常，而後他安排沈慶京於2020年2月20日，到台北市長辦公室與柯單獨會談，2人走出來滿臉「笑得很可愛」，一看就是討論允建樓地板面積，且談得很滿意。

被問到何以見得沈、柯密室會談京華城，朱亞虎理所當然地說「不然要談什麼」，他當時雖在門外等、沒聽到內容，沈事後也沒說跟柯P談些什麼，但朱自詡揣測「100%正確，因為我會察言觀色」。旁聽民眾包括柯文哲妻子陳佩琪，忍不住笑噴。

朱亞虎曾任陸軍少將，今庭訊多次被抓包跟先前應訊有出入，甚至庭訊也講得不一致，但他用軍事術語打比方、異常流利，例如指揮官要掌握全盤作戰狀況，區分敵我才能下決心。

檢方冷不防問「柯文哲是敵軍還是友軍」，朱差點順口回答，柯的律師團立刻提出異議打斷，審判長裁定異議成立，要朱別再說跟起訴無關的用語。

朱不講打仗改說「喜句」，自詡搞公關能力很靈活，多交朋友做事順遂準沒錯等，發問律師誇他一句「敬佩」，笑翻眾人，朱說曾提議由威京付薪給當時失業的蔡壁如，柯文哲「理都不理我」，另提議要送水墨畫給民眾黨，柯也沒回應，朱表現委屈模樣，又惹起笑聲。

柯文哲的律師團提出對話證據，打臉朱亞虎被柯無視的說法，朱一臉狐疑，不相信柯親自回覆，他懷疑是幕僚代筆，「若真是柯P回的，我就趕去拍馬屁了」，這次柯笑得前俯後仰，連公訴檢察官都嘴角上揚。

▲威京集團董事長沈慶京今（8日）為京華城案到台北地院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

但朱的證詞畢竟有矛盾，例如被視為與京華城有對價關係的210萬元政治獻金，朱在檢方偵辦時說沈慶京交代用人頭捐給台灣民眾黨，目的是向當時兼任民眾黨主席的柯文哲示好、形式上於法有據，也有助爭取允建樓地板面積。

朱亞虎今改稱沈慶京下指令從不講用意，他也不敢問，所以沈捐獻金目的「是我臆測判斷」，不過他偵訊說的「也屬實」；此外，朱在偵查中說捐政治獻金的7個人頭，是他和同案被告、財務經理張志澄商議，其中2人由他找，今卻翻供說記錯，推稱人跟錢都是張處理，他僅簽字批核。

甚至今上午他說把沈慶京捐政治獻金的用意告訴張志澄，下午卻變成張「一點就通」，應該是張跟他報告，因他階級比張大很多。

▲柯文哲妻子陳佩琪（中白衣）今（8日）到台北地院旁聽京華城案開庭，與丈夫對望，開完庭受訪表示給丈夫打氣、希望在押期間身體健康。（圖／記者黃哲民攝）

朱輕描淡寫自稱年紀大講話快、沒看資料難免說錯，但被問到2020年3月傳給李文宗的捐獻金邀功訊息，為何提到2018年已拿到的560%容積率，朱倒是很深明大義承認行賄，「我簽字我負責、我懺悔」。審判長今開庭之初，提醒朱別做偽證，不然「緩起訴可被拿掉」。

朱說邀功訊息同時傳給李文宗、蔡壁如與時任民眾黨秘書長張哲揚，用意盡在不言中，就是恨不得柯文哲跟其他人都知威京捐210萬政治獻金，只要其中1人轉達給柯，目的就達到，「如果都沒有，我也認了」，後來只有李回訊感謝。

不過朱亞虎表示，說「討好柯文哲」太難聽，其實柯從沒伸手或開口要東西，倒是沈慶京只捐210萬元太小氣，連他都覺得這金額「不是個數字」，沈邊聽邊捻鬚微笑看著朱。

朱另形容李文宗客氣有禮貌、文采好，「不然把他回覆的感謝訊息念出來聽聽，文言文，用字溫馨」，更盛讚李忠於職守、從不洩密、絕不做違法事，他跟李私交甚篤。

但李文宗的律師質疑2人1年僅互傳26則訊息、似乎不熟，更提示諸多卷證，顯示朱說李曾任柯文哲的市長辦公室主任、朱曾跟李拜託京華城案，根本不實。

朱堅稱「又不是追女朋友，這樣很夠了！」訊息少仍然私交好，儘管他對李文宗當時職務「認知有錯誤」，仍強調李「一定不會不理我」。