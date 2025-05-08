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不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

比起國旅，現在許多台人寧願衝日本、韓國。就有網友看韓媒報導發現，台灣是2024年造訪釜山外國遊客人數No.1的國家。發起討論後，瞬間引發共鳴，紛紛笑曝自己遇到的情況，「整間早餐店都是國語和台語，豬肉湯飯店5桌有3桌台灣人」、「跟沖繩一樣，感覺台灣人比日本人多。」

有網友在「好想去韓國，好康踩雷不藏私」表示，他看到韓國MBC新聞說，2024年造訪釜山的外國旅客中，台灣是造訪人數No.1的國家，有感直呼，「我都覺得現在釜山的台灣人比首爾還多了！」

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貼文引發共鳴，「突然想到去年去玩，剛從餐廳出來就被問『記ㄍㄧㄥ安午賀甲？（台語：這間好吃嗎）』哈哈哈哈哈哈我回答說『金鹹（很鹹）』」、「我剛到釜山，要點餐，正在想要詢問櫃台，但還沒開口，就有一個台灣老鄉說用國語說『小姐，點餐機在外面喔』」、「上次去釜山海雲台汗蒸幕，裡面的台灣人比韓國人多。」

還有網友笑呼，「去年五月去，街景其實很像忠孝新生跟忠孝復興站那條路，然後街上很多講中文，明顯台灣人，我還自己調侃我有出國嗎？」「路上講一句靠北就知道了，方法屢試不爽喔！」「釜山都台灣人，九份跟家樂福都韓國人。」

許多人則是紛紛大推釜山，「釜山西區蠻像萬華的，地下街好買好逛！」「去過釜山，真的愛上那裡的慢活生活，很適合親子遊的地方。」「也適合老人家，老人友善城市，已經要帶爸媽再二訪，大家都覺得釜山好玩」、「釜山很超值！便宜又好玩」、「人家住宿就很便宜啊，四人海景房一晚才四千多。」

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