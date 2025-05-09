余正煌查個資討債50萬交保！2警也涉當內鬼　嘉市警局回應了

▲調查官余正煌涉嫌為了追討投資債務洩漏個人資料，先前已被檢察官諭令交保50萬元。（資料照／記者劉昌松攝)

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

調查局新竹市站調查官余正煌涉嫌藉職務之便查詢個資，向證券營業員討債，被諭知50萬元交保。台北地檢署清查發現，另有林姓、謝姓2名嘉義市警員也涉洩漏個資，8日發動第2波搜索約談。對此，嘉義市警局聲明，該案為自檢案件，由他們移送台北地方檢察署偵辦，後續也會全力配合檢調單位釐清案。

曾任職證券公司的營業員陳柏銓遭指控，涉嫌在2018年到2021年間吸金7000萬元，檢調調查發現，余正煌和擔任軍職的女性友人范凌玉、范的學長侯俊榮都是掏錢的投資人，而余正煌等人疑似為了找到陳柏銓討債，利用職務權限擅自查詢民眾個資，被依涉嫌違反《個資法》等罪嫌，以50萬元交保。台北地檢署追查後，發現還有嘉義市警局林姓、謝姓2名警員涉嫌洩漏個資，於昨(8)日發動第2波搜索約談。

嘉義市警局對此聲明，有關員警疑涉洩密案件，由台北地方檢察署指揮台北市調查處、內政部警政署督察室及本局相關單位共同偵辦，該案為2021年間，2名員警員因受他人請託，以警用資訊系統代查個人資料，並將資料傳送他人，屬本局自檢案件，由本局移送台北地檢察署偵辦。

嘉義市警局強調，後續也將依偵審結果追究相關人員行政責任，並全力配合檢調單位釐清案情。如有不法情事，依法從嚴究辦。