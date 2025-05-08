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「朱振南書藝展」倒數　桃園知名建設女董率同仁參展

▲「朱振南書藝展」倒數，桃園知名建設女董率同仁參展

▲「朱振南書藝展」倒數，朱振南老師(左)親自為參展的昇捷建設同仁導覽作品。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市橫山書法藝術館舉辦「當下．朱振南書藝展」，展覽將於5月12日畫下尾聲，把握倒數最後一周，在地知名昇捷建設董事長梁慧琪8日帶領20名同仁，前往參展，由書藝大師朱振南親自導覽作品；對於展出的「機場之歌-在旅行的路上」作品，梁慧琪說，不僅展現書法藝術，更是朱振南老師對台灣的愛、對旅人的祝福。

梁慧琪表示，朱振南老師和她的先生簡瑞璋，是新北三芝初中同學，朱老師從小就展現書畫的造諧，經多年努力不懈，成就非凡，對於這次朱老師作品展，首度於桃園青埔的橫山書藝館展出，身為桃園在地企業，深刻有感，把握當下，和同仁一起來感受書藝文化。

▲「朱振南書藝展」倒數，桃園知名建設女董率同仁參展

▲「機場之歌-在旅行的路上」作品。（圖／記者楊淑媛攝）

梁慧琪說，書法和建築都是藝術，昇捷建設自創立以來，歷經近40年淬鍊，完成53項建案，從住宅、商辦到飯店，深信打造美學好宅，從藝術的觀點審視建築，與國際級建築藝術大師一起創造雋永的建築藝術，讓美學的基因在建築物的每一個角落顯現，讓城市因藝術建築發光。

▲「朱振南書藝展」倒數，桃園知名建設女董率同仁參展

▲「朱振南書藝展」倒數，昇捷建設同仁前往參展，體會書藝文化。（圖／記者楊淑媛攝）

朱振南老師表示，96年他邁入44歲時，母親因病辭世，同年7月獲得「巴黎藝術村獎」公費留學巴黎，展開浪跡天涯的孤寂之旅，而後赴美取得藝術碩士學位。身處異鄉，思鄉的苦澀全化成創作靈感與動力，「機場之歌-在旅行的路上」作品，即是對台灣的愛。

朱振南老師並感謝許多貴人相助，和他一起致力推廣中華書畫藝術。「當下．朱振南書藝展」，匯聚其60年創作生命的心路歷程及重要作品。展期進入倒數階段，將於5月12日(一)閉幕，尚未看過展覽的朋友務必把握這千載難逢的機會前來參觀。

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