在地企業挺萍影舞集　「路易十四遊台灣」明年1／19精彩演出

▲萍影舞集推出「路易十四遊台灣」即將演出，昇捷建設董事長梁慧琪前往分享講座加油鼓勵。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「萍影舞集」長年培育青少年舞蹈人才，將舞蹈藝術推廣至社區的每個角落，期帶給社會正能量，深受在地的昇捷建設認同，萍影舞集15日舉辦首場「2024路易十四遊台灣工作坊講座」，董事長梁慧琪特地致贈禮券及現做可口 布丁分享出席講座人員，期勉萍影舞集於明年1/19在桃園展演中心推出「路易十四遊台灣」，演出精彩。

昇捷建設董事長梁慧琪指出，從小愛跳舞的她，因肢體語言豐富，從小學到高中，多次代表校方參加舞蹈比賽，高中時還擔任過土風舞老師，惜因家庭經濟因素，而未能持續投入舞蹈表演藝術，但對於舞蹈的熱愛與欣賞興趣，始終如一。

▲昇捷建設董事長梁慧琪(左) 支持萍影舞集葉雅萍老師(右)，推動全人教育劇場。（圖／記者楊淑媛攝）

對於成立於2006年的萍影舞集，自基層耕耘，培育青少年舞蹈人才，將舞蹈藝術推廣至社區的每個角落。透過具創意的編舞手法，以古典芭蕾技巧為基本架構，注入民族、現代舞蹈元素與臺灣人文特色，賦予舞蹈新風貌。希望讓更多民眾能欣賞到舞蹈藝術的美，梁慧琪強調，和昇捷建設致力於美學建築的精神，提昇人文精神內涵，不謀而合。

萍影舞集創辦人葉雅萍老師表示，「路易十四遊台灣」年度壓軸精采演出是因從前，有位叫路易的男孩，從法國回到台灣探親，他和他的阿嬤說法王路易十四要來台灣，就此展開了一連串的烏龍事件

此製作由藝彩漫天簡玎涵老師指導， 路易十四遊台灣海報設計獲得法國羅浮宮繪畫榮獲金獎， 透過場地合作計畫推動全人教育劇場製作， 現在世界推行 PBL 驅動的 STEAM 教育，真實生活的探索透過全人教育劇場製作學習方法。

感謝獲在地優質企業昇捷建設支持，讓小朋友可以探索與實做，養成學生於現在及未來的世界所需的持續學習及問 題解決的關鍵能力。

「2024路易十四遊台灣工作坊講座」於12/15、12/22、12/29在桃園展演中心大排練室舉辦3場分享講座，並於明年1/19在桃園展演中心推出「路易十四遊台灣」精采演出，邀請市民觀看。