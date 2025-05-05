展期倒數中！桃園橫山書藝館「當下．朱振南書藝展」5／12閉幕

▲橫山書藝館「當下．朱振南書藝展」展覽期間，吸引各界人士參展。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市橫山書法藝術館所舉辦的「當下．朱振南書藝展」，展覽期間引起國內外藝文愛好者廣泛討論，更受到中國專業書法頻道專題性報導及藝術類雜誌展覽介紹，讓書法藝術之美走出台灣迎向國際；展覽將於5月12日畫下尾聲，書藝館5日籲請大家把握倒數最後一周，蒞臨參觀。

▲著名作品「機場之歌」，是全台能見度最高的書法作品。（圖／市立美術館提供／攝影／ANPIS FOTO王世邦）

「當下．朱振南書藝展」展出臺灣著名書畫藝術家朱振南精選創作近60件作品，匯聚了藝術家60年創作生命的心路歷程及重要作品。其中著名作品「機場之歌」，更是桃園機場出境台灣最重要留影處，吸引來自世界各地的旅客駐足欣賞，成為全台能見度最高的書法作品。

▲知名兒童文學家許義宗賢伉儷（右三、二）前往參展。（圖／記者楊淑媛攝）

書藝館表示，展覽推出以來屢獲好評，展覽期間吸引國內外團體參觀包含法國在台協會學術合作與文化處、台北市東華扶輪社、臺南市政府文化局等，更有許多藝文愛好者，創作者前來參觀。

「當下．朱振南書藝展」展期進入倒數階段，將於5月12日(一)閉幕，本次展覽以聚焦於朱振南藝術家在書法創作上的獨特藝術風格，以及對於傳統與當代書藝表現形式融合的追求與詮釋。尚未看過展覽的朋友務必把握這千載難逢的機會前來參觀。未滿18歲、65歲以上民眾免費參觀，桃園市民享優待票50元。