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昇捷建設導入ESG+ AI技術於建築與碳排監測　歐盟專家肯定

▲歐盟專家肯定超前部署，昇捷建設導入ESG+ AI　

▲登瑞集團總裁簡瑞璋指出，集團從ESG到AI，推動低碳建築與桃園智慧城市的企業責任。（圖／昇捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歐盟EAI(歐洲創新聯盟)首度移師亞太、於台灣舉辦「SmartZero City 2025 智慧零碳城市論壇」，桃園市在地知名企業登瑞集團總裁簡瑞璋、昇捷建設董事長梁慧琪，邀請來自歐洲40多位城市永續專家與AI學者，與昇捷團隊進行交流，認識登瑞集團旗下企業昇捷建設，長年來從建築到飯店，從ESG到AI，以前曕性思維，推動低碳建築與桃園智慧城市的企業責任。

登瑞集團總裁簡瑞璋29日指出，登瑞集團橫跨觀光與建設兩大核心事業，秉持創新與永續理念，打造具國際視野的服務品牌。又，在國際舞台上，台灣引領世界、獨一無二的美食風潮與文化，絕對是不可忽視的一環。

▲歐盟專家肯定超前部署，昇捷建設導入ESG+ AI　

▲千塘行旅結合文創設計與綠色旅宿概念。（圖／昇捷提供）

登瑞集團旗下的飯店包括：座落於桃園區的尊爵、蘆竹區的尊爵天際，以及即將開幕位於八德區的千塘行旅飯店，結合文創設計與綠色旅宿概念，為品牌注入全新風貌，且隨著近來，集團致力推動ESG+ AI策，3家飯店選購食材也改選自在地小農，以減少碳足跡；並採用高效能能源系統與低碳建材於建築事業體系。

▲歐盟專家肯定超前部署，昇捷建設導入ESG+ AI　

▲歐盟EAI(歐洲創新聯盟) 40多位城市永續專家與AI學者，與昇捷團隊進行交流。（圖／昇捷提供）

昇捷建設董事長梁慧琪表示：昇捷建設立足桃園近40年，陸續完成53項建案，從住宅、商辦到飯店，無一不融入其堅持的核心理念—「永續，是一種美學；智慧，是秩序的美。」昇捷團隊專注現代建築美學與永續工法，提供高品質的生活空間，從建築到飯店，從ESG到AI與世界的接軌，證明企業不只是商業體，更是社會改變的關鍵力量。

▲歐盟專家肯定超前部署，昇捷建設導入ESG+ AI　

▲千塘行旅以AI驅動打造低碳生活體驗。（圖／昇捷提供）

昇捷建設從建築規劃到飯店營運，近年來更全面導入智慧系統與碳管理，創新台灣建築與旅宿產業。不只是永續，更重視人本與科技共融，開啟城市未來新篇章。歐盟代表們頻頻對昇捷建設的ESG + AI策略，肯定台灣企業不僅能跟上國際趨勢，更能夠超前部署，導入AI技術於建築規劃與碳排監測，結合WELL標準打造真正以人為本的空間。包括EAI亞太區主席尤淨纓教授、EAI出版部主編Caitlin Roach、澳洲昆士蘭科技大學Tan Yigitcanlar教授等皆蒞臨交流座談。

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