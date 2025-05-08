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檢秀證據曾放話「要弄」應曉薇　朱亞虎尷尬認：忌妒她花集團錢

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，已獲緩起訴的被告朱亞虎出庭作證，說詞有出入但「喜句」連發頻笑場。（圖／記者黃哲民攝）

▲朱亞虎（左2）今（8日）到台北地院為京華城案作證，被檢方爆料曾放話「要弄」同案在押被告應曉薇，當場尷尬。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

在京華城案涉及行賄、認罪獲緩起訴的朱亞虎，今（8日）到台北地院作證，聲稱和同案在押被告、台北市議員應曉薇「一向和平友好」，檢方當庭將他一軍，提示他曾放話「會全力弄她（應曉薇）、我不怕她」的對話紀錄，朱尷尬說很少寫這麼負面的東西，「這是第一次」。

應曉薇今被押解出庭，對朱亞虎的說法反應淡然，只是枯坐整天沒機會發問，合議庭今排定朱亞虎輪流接受檢方與柯文哲等7名被告詰問，全天開庭仍問不完，合議庭訂於下周二（13日）續行朱的作證程序，應曉薇屆時有機會讓朱講清楚。

朱亞虎今作證重點，包括安排老闆沈慶京2020年2月20日到台北市長辦公室，與時任市長柯文哲單獨密談，他認為沈、柯談的就是京華城爭取允建樓地板面積，以及2020年3月，用威京集團7名幹部當人頭捐政治獻金共210萬元給台灣民眾黨，有無行賄的對價關係。

▲▼台北地方法院今日再度審理京華城案，同案被告前台北市長柯文哲、威京集團董事長沈慶京、前台北市議員應曉薇出庭應訊。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員應曉薇（中）今（8日）為京華城案被押解到台北地院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

提到被控涉收賄再利用議員職權護航京華城的應曉薇，朱亞虎證稱「我們一向和平友好」、沒爭吵，他知道對方幫忙排除公文卡關問題，所以遇到與應曉薇有關的事，他都非常慎重，但不清楚對方實際推動京華城案的細節。

檢方覺得實際狀況不是這樣，提示朱2020年5月傳給威京集團法務經理陳俊源的訊息，內容抱怨應曉薇「不停弄集團的錢，白花太多了」，朱並放話「下次我會全力弄她」、「我不怕她」等語。

朱亞虎尷尬自稱很少寫這麼負面的東西，「這是第一次」，當時覺得應曉薇做了很多事沒成功，還違反他的指示，加上應曉薇常帶小朋友出國玩，他懷疑都是用集團的錢、自己卻沒這種待遇，所以心生妒忌，但他強調「對應曉薇議員很尊重」。

▲▼ 應曉薇抵北院 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員應曉薇（中）因涉京華城案被起訴，曾短暫交保，被撤銷後羈押禁見至今。（資料照／記者黃哲民攝）

講到常和應曉薇一起奔走京華城案的同案被告吳順民，朱亞虎盛讚吳待人和藹、人緣好，專業能力「沒人比他熟」，且吳從不踰矩，吳是應曉薇帶來的人，但領威京的錢、做的都是威京的事，不是替應曉薇工作，他認同吳是自己團隊成員。

不過檢方問他如何看待應曉薇與吳順民的關係，朱亞虎再度無厘頭搞笑，一本正經說2人「所謂關係很複雜，其實就是沒關係」，在場眾人被他雷到笑出聲，朱接著補充「就是搭檔的關係而已」。

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