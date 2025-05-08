朱亞虎作證爆嗆「只是穿針引線的人」　沈慶京下命令我不得不做

▲北院今（8）日開庭審理柯文哲京華城案，朱亞虎被傳喚當證人，將進行多方交叉火力的詰問。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地院今（8）日續審京華城案，傳喚朱亞虎出庭作證。朱上午先接受檢察官主詰問，隨後轉由沈慶京辯護人反詰，當被問及是否將「捐款視為行賄」時，朱激動回：「我只是穿針引線的人，沈慶京下命令我，我不得不做。」審判長宣布休庭後，擔心朱與被告等互動，特別詢問是否需法警陪同用餐，朱原稱無需，最終仍由2名法警陪同離庭。

審判長江俊彥開庭前提醒，被告辯護人應注意證人朱亞虎先前在偵查階段具結的證詞，依法具證據能力，隨後由沈慶京的辯護律師廖威智率先展開反詰。

對於2020年2月20日沈慶京與柯文哲的市府會面，朱亞虎表示自己並未進入辦公室，僅在外等候一小時。他說：「我沒參與談話，但沈慶京會後滿臉笑容，我猜他非常滿意，他們不談京華城，還能談什麼？那是集團最重要的事。」

廖律師接著質疑朱是否過度解讀會面氣氛，追問他：「你有學過心理學嗎？軍隊有教嗎？」朱回應並未接受過心理學訓練，但仍堅稱自己觀察得出雙方「相談甚歡」，會談應是順利。

廖並提示新聞資料，詢問朱是否知道中華工程早在2019年8月已參與延壽國宅都更案，並向北市府申請待拆。朱表示知道此事。廖追問，該案於2020年3月正式開拆，而沈與柯會談就在前一個月，是否有可能雙方是談延壽案？朱回應：「有可能，他們也可能只是話家常，但不可能不談集團最重要的任務。」

針對外界關注的210萬元政治獻金爭議，廖質問：「沈慶京有告訴你這筆捐款的目的嗎？」朱亞虎回應：「從來沒有，也沒人敢問沈捐款的目的。」他強調，是否構成行賄是他個人的主觀判斷，「我把行賄責任扛下來，我覺得我做了，所以我認罪。」

廖接著追問：「你是認為這筆錢就是行賄嗎？」朱情緒激動，語氣高亢地回應：「我只是穿針引線的人，沈慶京下命令我，我不得不做，我對我自己從來就很有信心。」強調自己並非決策者，而是奉命行事。

庭訊於下午1時暫告休庭，審判長提醒，希望今能於5點半前完成詰問。休庭前，審判長特別關心證人朱亞虎是否需由法警陪同用餐，朱原先回應「不用，我不跟他們接觸就好」，但為確保庭外無不當接觸，仍安排2名法警在法院內陪同用餐。若朱離開法院建物，則不另行陪同。本案預計下午2時續行審理。