「寶貝，我的人參被扣關」　彰化女急領49萬被攔阻

▲彰化中年女子落入跨國愛情詐騙陷阱，衝銀行領49萬元遭阻。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名女子深陷跨國網戀騙局，對方謊稱海遭扣了一批人參，需要49萬元給立法委員蔡其昌助理疏通救急，女子一聽衝銀行領錢，所幸民族路派出所員警劉祐丞與銀行行員機警應對，在關鍵時刻揭穿這場精心設計的「人參關說」騙局，成功守護民眾財產安全。

彰化警分局初步調查，該名女子3月初認識一名男網友用假名自稱「陳正雄」，對方溫柔攻勢下，兩人迅速以「寶貝」互稱，每日噓寒問暖的甜蜜互動讓對方逐漸卸下心防。「陳正雄」見時機成熟，於5月初稱有批高價人參在桃園機場遭海關查扣，更搬出「認識立委蔡其昌」，聲稱只要支付49萬元疏通費給立委助理，即可透過關說取回貨物。

▲彰化中年女子落入跨國愛情詐騙衝銀行領49萬元遭阻。（圖／警方提供）

7日上午，女子前往銀行，堅持提領49萬元現金，行員見對方神色慌張立即通報警方到場。民族路派出所員警劉祐丞接獲通報火速抵達，發現婦人緊握手機不斷查看訊息，面對詢問時眼神閃躲、言詞反覆。經耐心引導，女子才吐露要替「網路男友」支付立委助理疏通費的實情。

警方強調「這是典型『假交友真詐財』的進階手法！」當場解析詐騙集團的雙重陷阱，先以網戀建立情感依賴，再結合「海關扣押」「政要關說」等專業話術增強可信度，同步展示165反詐騙平台案例，比對出該詐團慣用跨國IP、拒視訊通話等特徵，更戳破「立委助理收現金辦事」的荒謬性，經過40分鐘的理性分析與情感勸說，女子終於驚覺每日甜言蜜語的「陳先生」，竟是詐騙集團精心編造的角色。

警方提醒民眾，任何要求「現金交付」「代墊款項」的網路關係都應提高警覺，尤其涉及海關、司法單位等公部門事務，務必親自致電165反詐騙專線查證。彰化分局已與全縣56家金融機構建立「防詐守門員」機制，透過行員教育訓練提升異常提款辨識力，警銀聯防網絡今年成功攔阻率較去年同期提升27%，為民眾築起財產安全防線。