不滿鄰居架攝影機顧魚池　前警政署長女兒提告妨害秘密

▲姚高橋愛女不滿隔壁棟住戶架設攝影機，提出妨害秘密告訴。（示意圖／達志影像）

記者邱中岳／台北報導

曾任警政署長、首任行政院海岸巡防署署長的姚高橋，退休後與女兒同住在北市知名商圈，上週卻傳出姚的女兒與隔壁棟住戶，因魚池的異味問題各執一詞，因魚池是露天的，對方擔心被丟擲物品架設攝影機，卻被姚高橋女兒認為有妨害秘密疑慮而提告。

警方調查，57歲的姚女，平時與父親姚高橋住在北市知名商圈附近，近期卻與隔壁棟住戶發生爭執，起因就是因為姚女認為隔壁棟3樓的露天魚池飄出異味，但隔壁棟住戶卻認為根本沒有異味，雙方各執一詞產生嫌隙。

隔壁棟住戶為經營服飾店生意，因為魚池是露天的，擔心被丟擲不明物體、液體，所以架設攝影機監控魚池狀況，姚女認為對方是在拍攝自己家門，認定有妨害秘密的疑慮，便跑到派出所提出告訴。

姚女提告之後，警方受理相關報案，並通知服飾店的30歲邱姓女秘書說明，邱女則解釋，架設攝影機並非要拍攝姚女住家，而是擔心魚池被不明人士丟擲物品、潑灑液體，警方訊後依照妨害秘密罪嫌將全案函送地檢署。

姚高橋是警政署第8任署長，後又成為首任行政院海岸巡防署署長，退休後曾經擔任不分區立委，並擔任謝長廷高雄市長任內的副手。