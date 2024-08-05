多名官警涉「88會所」受懲處　警政署長：不知情同仁考核後可復出

▲警政署長張榮興說，涉88會館案但不知情的同仁，可以讓他們復出。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉人豪／台北報導

撼動政壇的檢警高層涉足88會館不當飲宴案，多名涉足的警官遭懲處。對此，警政署長張榮興表示，部分被懲處的同仁其實並不知情，如果經過考核後，他們仍然對警務工作有企圖心，會讓他們復出為社會奉獻。

張榮興今（5日）接受網路節目「中午來開匯」專訪指出，「88會館」案時他是督察室主任，遇到這個案子裡面有牽涉到檢方跟警方，他只負責警方的部門，檢方是高檢所負責，當時這個狀況對警紀打擊非常大，當時想把事實釐清，那時有人提供影帶，那個場所確實是一個招待所，透過很仔細的辨識，當時也有一些警察同仁，因此遭到調職或是懲處。

張榮興表示，有一些不知情的同仁也受到懲處，事後回憶起來，有些同仁真的是還蠻優秀的，不是真的去跟他們交往，只是一次的聚會，「我覺得未來，如果說考核一段時間之後，很多優秀的同仁，我覺得未來也可能讓他們復出」。

張榮興認為，事發已經也差不多快將近兩年了，考核後有一些同仁真的是很優秀，也希望未來如果有機會的話，也可以讓他們出來再為社會奉獻，有需要他們幫忙的地方，不會給他們標籤。

張榮興說，對88會館不知情的同仁，應該有十多位， 如果他們仍然對警務的這個工作有企圖心，「有機會還是要讓他們發揮專長」。