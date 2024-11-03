TPBL開幕戰放李多慧+林郁婷反詐影片　女神沒來球迷失望　

▲警政署長受邀TPBL開幕戰開球 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊體育館今（3日）舉行TPBL台灣職業大聯盟「2024-2025 開幕戰」，由新北中信特攻對上福爾摩沙夢想家，警政署署長張榮興穿著象徵165 反詐諮詢專線165號球衣，宣導防詐理念及進行開球儀式，現場還播放由甜美啦啦隊女神李多慧及奧運拳擊金牌林郁婷反詐短片，現場球迷瞬間失望，以為可以親睹李多慧跳招牌應援戰舞，署長也特別呼籲：投資務必透過合法管道。

▼現場播放李多慧反詐影片 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警政署署長張榮興表示，詐騙潛藏在生活中，尤其是透過網路的投資詐騙案件層出不窮，呼籲球迷朋友投資務必透過合法管道，也建議下載警政服務APP及加入165全民防騙網LINE官方帳號，將防詐知識即時更新給家人朋友，讓他們遠離詐騙。

根據統計，2024年8月及9月逐日受理詐欺案件及財損金額，整體案件發生數已有下降趨勢，發生數減少14.9%、財損數減少13.7%，警方將持續努力。另外警政署主責識詐，利用多元管道擴大推播，針對各個年齡層及族群量身打造宣導內容。

▼現場播放林郁婷反詐影片 。（圖／記者陳以昇翻攝）

刑事局打詐儀錶板每天都會公布簡淺詐騙案例故事，歡迎民眾多加利用分享。同時邀請中信特攻籃球隊球員化身「識詐種子教官」，營造公私結盟齊心反詐意念。場外也特別邀請小朋友最喜歡的警犬及騎警，提供精美宣導品的反詐宣導設攤活動，球迷入場更安排啦啦隊、表演團體及刑事Bear與球迷互動，讓大小球迷不僅能觀看精彩球賽，更可以透過宣導活動掌握反詐新知。

另外現場播放刑事局與奧運金牌得主林郁婷新及啦啦隊女神李多慧合作最新反詐影片，球迷以為女神李多慧親臨現場，會帶來招牌啦啦隊應援戰舞，沒想到僅是宣傳影片，讓不少球迷頗失望。