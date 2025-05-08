波蘭色狼襲臀熱褲妹！3萬交保坐拘留室哭窮沒人理...結局逆轉了

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北捷運忠孝敦化站6日晚間6時42分許傳出性騷案，一名波蘭籍庫茲尼亞爾（KUZNIAR MAKUZNIAR MATEUSZ，以下簡稱庫男、38歲），當時走下捷運正準備出站，猛然發現月台一名26歲的女子身材姣好，竟還特地回頭襲臀2次。庫男遭逮後，於7日晚間由北檢檢察官諭知3萬元交保，庫還一度哭窮，最終發現遭「冷處理」後，才自己到ATM領錢交保離開。

警方調查，庫男5日搭機以觀光事由入境台灣，預計8日離開，但6日晚間庫男搭乘北捷時，偶然發現月台上一名女子穿著緊身熱褲，身材容貌姣好，原本要離站的他，竟還特地折回、快速伸手捏了女子的蜜臀數次；被害女子遇狼爪後憤而報警，並堅持提出性騷擾告訴。經捷運警察調閱監視器，確認拍到庫男狼行，遂通知敦南所員警到場，將庫男帶回訊問。

▲庫男遭逮時還狡辯，稱捷運站人太多，才會不小心碰到女子屁股。（圖／記者張君豪翻攝）

庫男當下在捷運站遭逮時還能以英文狡辯，稱捷運站人潮太多，他是被人推擠，手才會不小心碰觸到女子屁股；但遭警方帶回後，庫男卻開始裝傻，不但態度惡劣，還頻頻藉故拖延時間，警方依規定通知外事警察派遣通譯人員到場，並通知波蘭駐台代表處人員到場陪同，這時庫男又改稱「要找律師到場」，不斷藉故拖延偵訊過程。

由於庫男態度頑劣，連波蘭代表處人員都看不下去，最後先行離開北檢拘留室，留下庫男獨自面對。警方也認為庫男態度不佳，移送書上還特別註明「建請檢察官聲押」。由於庫男涉犯強制猥褻罪，經移送北檢複訊後，檢方諭知3萬元交保候傳，限制出境出海。

庫男得知結果，還當場向檢警哭窮，表示自己沒有錢，盼能降低保釋金，但遭到現場檢警冷處理。庫男眼見哭窮無效後，最終只好自行到ATM領錢，留下波蘭駐台辦事處地址為聯絡處所後，完成交保手續後離開拘留室。