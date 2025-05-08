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社會 社會焦點 保障人權

波蘭色狼襲臀熱褲妹！3萬交保坐拘留室哭窮沒人理...結局逆轉了

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北捷運忠孝敦化站6日晚間6時42分許傳出性騷案，一名波蘭籍庫茲尼亞爾（KUZNIAR MAKUZNIAR MATEUSZ，以下簡稱庫男、38歲），當時走下捷運正準備出站，猛然發現月台一名26歲的女子身材姣好，竟還特地回頭襲臀2次。庫男遭逮後，於7日晚間由北檢檢察官諭知3萬元交保，庫還一度哭窮，最終發現遭「冷處理」後，才自己到ATM領錢交保離開。

警方調查，庫男5日搭機以觀光事由入境台灣，預計8日離開，但6日晚間庫男搭乘北捷時，偶然發現月台上一名女子穿著緊身熱褲，身材容貌姣好，原本要離站的他，竟還特地折回、快速伸手捏了女子的蜜臀數次；被害女子遇狼爪後憤而報警，並堅持提出性騷擾告訴。經捷運警察調閱監視器，確認拍到庫男狼行，遂通知敦南所員警到場，將庫男帶回訊問。

▲波蘭籍男子特由斯因猥褻熱褲妹蜜臀遭警方逮捕依涉犯強制猥褻罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲庫男遭逮時還狡辯，稱捷運站人太多，才會不小心碰到女子屁股。（圖／記者張君豪翻攝）

庫男當下在捷運站遭逮時還能以英文狡辯，稱捷運站人潮太多，他是被人推擠，手才會不小心碰觸到女子屁股；但遭警方帶回後，庫男卻開始裝傻，不但態度惡劣，還頻頻藉故拖延時間，警方依規定通知外事警察派遣通譯人員到場，並通知波蘭駐台代表處人員到場陪同，這時庫男又改稱「要找律師到場」，不斷藉故拖延偵訊過程。

由於庫男態度頑劣，連波蘭代表處人員都看不下去，最後先行離開北檢拘留室，留下庫男獨自面對。警方也認為庫男態度不佳，移送書上還特別註明「建請檢察官聲押」。由於庫男涉犯強制猥褻罪，經移送北檢複訊後，檢方諭知3萬元交保候傳，限制出境出海。

庫男得知結果，還當場向檢警哭窮，表示自己沒有錢，盼能降低保釋金，但遭到現場檢警冷處理。庫男眼見哭窮無效後，最終只好自行到ATM領錢，留下波蘭駐台辦事處地址為聯絡處所後，完成交保手續後離開拘留室。

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