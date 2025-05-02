北捷車廂擁擠爆衝突！30歲男發狠猛咬58歲男　遭其他乘客壓制

▲北捷忠孝新生站發生「人咬人」事件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市捷運忠孝新生站於2日下午4時32分發生乘客肢體糾紛。捷警隊表示，經查，民眾呂男因車廂擁擠遭碰撞後與他人發生推擠，遭其他乘客上前壓制；過程中，呂男咬傷同車廂的乘客王男，後續經其他乘客協助按壓緊急通訊鈕通報事件。

捷警隊表示，今（2日）下午4點32分接獲通報，稱捷運忠孝新生站乘客發生肢體糾紛，即趕赴現場處理。經了解，民眾呂男（84年次）因車廂擁擠遭碰撞後與他人發生推擠，遭其他乘客上前壓制，過程中同車廂乘客王男（56年次）遭呂民咬傷右臂，其他乘客協助按壓緊急通訊鈕通報事件。

捷警隊說，經善導寺站長、保全會同於善導寺站上車後，將呂民於忠孝新生站帶下車，另遭咬傷之王男已在警方到前自行離去。經聯繫王男表示人已離開，表示暫不提出追究（已告知相關權利）。呂男後續由大安分局新生所帶返所續處。

捷警隊呼籲，台北捷運系統人潮擁擠，難免發生碰撞，旅客搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容。如發生爭執或危險，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，讓旅客快樂出門， 平安回家。