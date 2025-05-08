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白沙屯媽祖Day5「預定路線」曝光！　台中3區交管

記者葉國吏／綜合報導　

白沙屯媽祖7日駐駕彰化溪湖糖廠，今早6點出發，截至早上7時為止，媽祖鑾轎位置在彰化縣溪湖鎮； 路線預計會進入台中市內，讓許多信徒相當期待。為了確保媽祖進香期間交通順暢，烏日分局公布多項管制措施：

▲▼白沙屯媽祖進香。（圖／白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖進香第5天回程中。（圖／白沙屯拱天宮）

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1. **烏日區交通管制**
大度橋南下往彰化方向的機慢車道將進行封閉，並疏導機慢車輛安全通過大度橋。

2. **大肚區交通管制**
沙田路一段（興和路口至自由路口）將實施彈性車道調撥；沙田路段北向（沙田路二段至沙田路三段）禁止轎車及以上車輛進入。若進香路線改行自由路段，大肚區自由路段北向（沙田路二段至沙田路三段）將替代管制。

▲白沙屯媽祖7日晚間駐駕「溪湖糖廠」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

3. **龍井區交通管制**
沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）及沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段的車輛需改由中華路行駛。若進香路線改行中華路段，則改為管制龍井區中華路段，車輛需改由沙田路四至六段行駛。

警方提醒民眾提前規劃行程，並密切留意交通管制公告，以免影響通行。白沙屯媽祖進香隊伍的每一步都牽動著信徒的心，也成為台灣年度宗教盛事的重要時刻。

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