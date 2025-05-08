Netflix重大改版！電視介面全升級　AI搜尋、短影音推薦同步上線

▲Netflix宣布重大改版。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

Netflix 近日宣布，將對其 Apple TV（tvOS）應用程式進行大規模介面改版，同時也在 iOS 平台推出兩項創新功能，包括生成式人工智慧（AI）驅動的搜尋系統與垂直推薦影片流，力求提升使用體驗並穩固串流市場領先地位。

根據《路透》報導，新版 tvOS 介面預計將於未來幾周至數月間分階段推向全球，此次更新不僅在視覺風格上煥然一新，更針對內容推薦與搜尋邏輯做出關鍵優化，包括首頁設計轉為更簡潔現代、搜尋與「我的片單」捷徑移至螢幕上方、並新增如「Emmy Award Winner」或「#1 in TV Shows」等標籤，幫助用戶快速掌握節目亮點與品質指標。

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內容推薦系統也同步升級，Netflix 表示將依據用戶近期觀影偏好動態調整推薦清單，取代過去相對靜態的演算法排序，使推薦結果更加即時且貼近情境。配合新介面，用戶在滑動游標時可即時展開摘要與額外資訊，提升內容探索效率。

此外，Netflix 在 iOS 行動裝置上測試兩項新功能，首先是類似 TikTok 的垂直影片推薦流，用戶可透過滑動探索節目剪輯並快速點擊觀看完整版本；其次為生成式 AI 搜尋功能，允許使用自然語言輸入如「我想看些輕鬆又正向的節目」等指令，獲得個性化推薦，不過該搜尋功能目前僅開放小範圍測試，需透過 opt-in 機制加入體驗。

Netflix 強調，這波更新旨在應對日益激烈的市場競爭與用戶期待，並在潛在經濟不確定性中持續提供更直覺且個人化的使用體驗，展現其技術創新與品牌價值。