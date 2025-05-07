彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

記者唐詠絮／彰化報導

擁有三百多年歷史的彰化大村鄉五通宮，7日下午發生嚴重破壞事件。一名男子持鐮刀闖入廟內，毀損多尊珍貴歷史神像，造成難以估計的文化損失，警方據報後火速前往，該名男子就站在廟裡，什麼都不說，廟方大門緊閉不讓人進入，全案依毀損罪移送地檢署偵辦。

▲彰化大村鄉五通宮遭鐮刀男破壞。（圖／彰化踢爆網）

▲彰化大村鄉關廟門逮人。（圖／民眾提供）

根據廟內監視器影像顯示，該名男子約下午2點多頭戴安全帽、手持鐮刀衝進廟內，先是掃落供桌百年香爐，接著跳上神桌，揮刀朝神像狂砍，導致10多尊神像「身首分離」，就連300多年歷史的五顯大帝也沒有放過，過程中男子情緒激動，不斷吼叫，最後更推倒光明燈塔，場面混亂。

五通宮是當地重要信仰中心，主祀五顯大帝，歷史可追溯至清朝乾隆年間，廟內神像多為百年古物，極具文化價值，建築也列冊文化資產，廟方痛心表示，損失難以估計，恐難以修復。

▲彰化大村鄉五通宮遭鐮刀男破壞。（圖／民眾提供）

案發後警方據報到場時，男子呆站廟內不發一語，廟方則緊閉大門，拒絕外人進入。經警方初步調查，陳男是附近居民，與廟方無明顯糾紛，犯案動機仍待釐清。此事件引發地方譁然，紛紛譴責暴力行為。