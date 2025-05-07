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玩家買寶可夢卡包2盒各少1包「保底消失」　店長曝詐騙新手法

記者黃翊婷／綜合報導

電玩遊戲影片創作者樂群日前透過預定的方式，在超商購買兩盒寶可夢卡包，一盒30包，但他回家拍攝開箱影片時，才發現一盒居然只有29包，保底沒了，而且兩盒都是這樣，讓他感到很傻眼，目前他已經報警，並向超商總公司提出調查要求，事件結果還有待警方和業者進一步調查釐清。另外，也有自稱在超商擔任店長的網友留言揭發詐騙新手法。

玩家開箱超商寶可夢卡包，卻發現少了保底。（圖／翻攝自台灣寶可夢官網）

▲樂群開箱寶可夢卡包，卻發現數量不對。（圖／翻攝自台灣寶可夢官網）

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樂群4日在YouTube頻道「GEN LA玩遊戲 PTCG」上傳寶可夢卡包開箱影片，他表示，自己是用預購預定的方式向超商訂購兩盒卡包，一盒30包，有買過超商盒的人應該都知道結帳流程，店員會將封膜拆掉再刷裡面的卡包條碼，當下他結帳時，兩盒都已經拆開封膜、撕開封條，加上商品是從員工休息室拿出來的，店員也告知是全新盒，他以為是店員提前作業，沒有多想，沒想到回家開箱之後，才發現兩盒都只有29包，保底不見了。

樂群提到，如果今天買的是擺在架上的散包29包，的確有可能會出現這樣的狀況，但他是預購預定的全新品，發票也顯示是一盒30包，卻還是出現這樣的狀況，讓他無法接受，目前已經報警，並請警方行公文向超商調閱監視器畫面，追查是哪一個環節出了問題，他也有向超商總公司提出調查要求，現階段仍在等候通知，之後他會公開發票，若調查有進一步的結果，也會再跟大家分享。

影片公開之後吸引不少寶可夢卡牌玩家關注，有部分玩家表示，曾遇到和樂群類似的狀況，「我自己剛好買了一盒29包的，連續兩盒都是剛好少SR，我還直播開箱，真的就是那兩盒29包的都沒有SR」、「我在我們這邊的超商買盒，店員都是當我的面拿出來，在櫃檯拆膜拆封條給我看，對點確認30包之後才刷條碼結帳，這樣對超商和消費者雙方都有保障」。

還有一名自稱是超商店長的網友留言提到，這幾天有遇到自稱是寶可夢卡牌公司的人，拿著一盒有封膜的商品說，「之前出廠的有問題，需要換貨」，雖然一般換貨需要透過公司流程，但有些店員不懂流程就傻傻同意了，導致有客人買了一整盒卻發現沒有保底的狀況發生，「結論就是也不能全怪超商店員，現在詐騙層出不窮，望見諒，謝謝各位。」

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