拚體能、練技能還學防禦駕駛！　南消六大160人集訓迎戰災害高峰

▲台南市消防局第六大隊辦理消防人員體能測驗與技能訓練，強化救災與安全駕駛能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊為強化消防人員體技能與出勤安全，於5月5、6日在永華訓練中心辦理「體能測驗、救助技能及安全駕駛訓練」，共160名消防人員參與，全面提升應災與應變能力，為即將到來的颱風季提前備戰。

消防局表示，消防人員在火場救災或緊急救護勤務中，需長時間負重與耗費大量體力，因此每年例行舉辦七大體能測驗，包括立定跳遠、6公尺30秒折返跑、後拋擲遠、懸吊軀體、六角槓硬舉、負重行走與1500公尺跑步。藉此提升爆發力、肌耐力與協調性，建立穩定體能基礎，強化第一線應戰能力。

因應內政部消防署今年修訂救助技能規範，本次訓練亦納入繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉與緊繃繩系統等新式救助課程，重點強化結繩技巧與架設應變能力，讓基層人員不僅熟悉流程，更能靈活應用於高難度救災現場。

此外，考量消防車出勤常需緊急穿越路口、爭分奪秒，也存在交通事故風險，此次亦特別安排安全駕駛訓練，從交通法規、防衛駕駛到實際車禍案例剖析，協助人員強化風險辨識與應對能力，提升駕駛安全性。

消防局長李明峯指出，消防勤務充滿挑戰，除了仰賴團隊合作，個人能力亦為關鍵，平日透過扎實訓練建立良好體能與技術基礎，才能在災難來臨時冷靜應對、發揮最大效能。

台南市長黃偉哲表示，消防人員每次出勤都是對生命的承諾，市府會持續投入資源提升勤務安全；他也提醒，颱風季即將來臨，民眾應提前準備防災物資，減少不必要外出，與政府一同守護家園安全。