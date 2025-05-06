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提防假職缺陷阱！雲林啟動21場校園宣導　守護青年就業安全

▲雲林縣114年度「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，將深入縣內國中、高中職及大專院校，進行21場校園宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣114年度「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，特別以校園戲劇方式呈現，提升參與度與吸收效果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化青年就業安全意識，雲林縣政府114年度「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」正式起跑，將深入縣內國中、高中職及大專院校，進行21場校園宣導活動，透過戲劇演出、法令教育及全媒體宣傳，協助青年識破求職陷阱、守護就業隱私。啟動「求職防詐行動」，將青年求職防詐列為重點。  

縣長張麗善指出，現今詐騙集團充斥，詐騙手法不斷翻新、防不勝防，尤其許多不肖業者透過社群平台張貼假工作訊息，誘騙求職者提供個資甚至簽下貸款文件，恐造成不少青年受害。張麗善表示，勞青處將再針對未來即將畢業踏入職場的學子青年朋友，安排21場校園宣傳，讓學生更熟悉瞭解詐騙手法，盼打造安全、尊重隱私的青年就業環境。

▲雲林縣114年度「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，將深入縣內國中、高中職及大專院校，進行21場校園宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣114年度「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，將深入縣內國中、高中職及大專院校，進行21場校園宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，依據《就業服務法》規定雇主不得強迫求職者提供與工作無關的隱私資訊，如家庭背景、健康狀況或婚育計畫等。為讓法令教育貼近學生生活，勞青處特別以校園戲劇方式呈現，提升參與度與吸收效果。

 今年度「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」將走入21所校園進行宣導，預計接觸人數達4000人，藉由真實詐騙案例改編戲劇劇本，搭配「三大求職準備」、「七不原則」、薪資揭示與就業隱私等主題，透過劇團演出與主持人互動，引導學生辨識風險情境、強化自我保護能力。

勞青處補充，除校園宣導外，縣府亦同步啟動多元媒體宣傳攻勢，製作求職防詐CF影片，並在台鐵通勤列車、廣播、報紙刊登相關宣導，同時透過YouTube、Facebook及Instagram等社群平台加強曝光，擴大觸及族群。縣府將持續以青年需求為核心，打造安心、尊重隱私的就業環境，呼應永續發展目標SDGs8經濟與就業安全，讓年輕人在雲林能夠穩定就業、勇敢追夢。

▲雲林縣114年度「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，將深入縣內國中、高中職及大專院校，進行21場校園宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣114年度「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，將深入縣內國中、高中職及大專院校，進行21場校園宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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