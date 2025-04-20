金湖、台西漁港設施升級　雲林縣府籌資逾2千萬改善漁民作業環境

▲雲林縣長張麗善率水利團隊前往金湖漁港進行現勘，並聽取當地漁民的需求與意見。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲縣府籌措逾2000萬元，改善金湖、台西漁港機能，提升漁民生產作業環境，昨（18）日由縣長張麗善率水利團隊前往金湖漁港進行現勘，並聽取當地漁民的需求與意見，口湖鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊，立委張嘉郡、丁學忠、副議長蔡咏鍀、議員黃文祥亦派員、地方多位代表及鄉親出席。

縣長張麗善表示，縣府接獲牡蠣養殖發展協會陳情金湖、台西漁港部分設施未儘完善，包括有金湖漁港防波堤欠缺導航燈指引漁民夜間航行、漁港上架場損壞嚴重喪失功能、港區路面凹凸不平影響作業車輛通行等。

金湖、台西漁港是雲林縣牡蠣養殖的重要生產漁港，現況仰賴數支懸臂式吊蚵機吊掛蚵籠，作業效率差，遠不及大型天車，縣府亦規劃於金湖、台西二漁港新設大型天車，以提升蚵籠吊掛效率，原規劃是3噸規格的天車，現場回應漁民意見提升至10噸，縣府將依漁民需求進行計畫修正。

張麗善指出，近年在縣府團隊積極向農業部漁業署爭取經費下，各大漁港設施已經大幅改善，如箔子寮漁港的防潮牆工程、台子村漁港的防波堤改善工程等。這次則針對金湖、台西二漁港迫切性設施需求，縣府先行自籌經費2000萬，以確保漁民作業時的安全，並提升生產效率。

▲雲林縣長張麗善率水利團隊前往金湖漁港進行現勘，並聽取當地漁民的需求與意見。（圖／記者游瓊華翻攝）



水利處長許宏博指出，工程預計於金湖、台西漁港設置大型天車二座，便於起落漁獲，於現況漁港設施改善上除進行金湖漁港路面加固外，消除新舊路面銜接處落差，以利中大型作業車輛出入，並改善金湖漁船上架設施及碼頭新增爬梯、防舷材；另針對金湖漁港夜間導航照明不足部分，此外，亦規劃於該漁港防波堤堤頭新設導航燈。

許宏博並說明，在經費籌措的部分，考量向中央政府提報計畫緩不濟急，為加速執行期程，再向中央爭取經費的同時，縣府已自籌經費之外，昨日亦傳來佳音，由立委張嘉郡及丁學忠於中央積極協助爭取下，漁業署已核定補助金湖漁港導航燈150萬的改善案，縣府也於昨日向議會提報墊付，順利為雲林縣政府省下一筆經費。

▲工程預計於金湖、台西漁港設置大型天車二座，便於起落漁獲。（圖／記者游瓊華翻攝）