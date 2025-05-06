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中捷「18秒就關門」乘客下車慘被夾　「來不及下車是正常」挨轟

記者游瓊華／台中報導

台中捷運5月2日晚間發生機電故障，導致延誤18分鐘，車門還過快關閉，導致在終點站的乘客來不及下車，甚至還有乘客遭車門夾到。台中市市議會今天進行交通地政業務質詢，市議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿要求中捷嚴正檢討，檢討相關延遲運作機制。

▲中捷,黃守達。（圖／市議員黃守達提供）

▲台中捷運日前傳出大誤點以及夾人意外，但捷運公司事發多日都沒對外說明。（圖／市議員黃守達提供）

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黃守達指出，上個禮拜五晚間7點至8點時，中捷路線疑似發生機電故障，導致列車延遲，造成許多旅客在月台苦等，還發生到站開門時間過短，導致乘客於捷運終點站-高鐵台中站下車不及，被車門夾到的狀況，甚至還有好幾個人「還沒下車」車門就關上，非常誇張，事發至今多日，中捷都未對外說明到底原因為何。

▲中捷,黃守達。（圖／市議員黃守達提供）

▲台中市市議會今天進行交通地政業務質詢，市議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿要求中捷嚴正檢討，檢討相關延遲運作機制。（圖／記者游瓊華翻攝）

中捷公司董事長顏邦傑回覆，禮拜五下午旅客比較多，相對的有很多帶行李的，開門的時間不夠長，通常有旅客來不及下車是正常；顏並強調，當天民眾是被夾到衣角，不是夾到人，夾到人會自動開啟，當天因為前面造成延誤，為彌補延誤的時間，才把開門時間設定為25秒，處理上有疏失，在高鐵站應該要拉長時間。

▲中捷,黃守達。（圖／市議員黃守達提供）

▲中捷終點站乘客要下車，人都還在車上，車門就關閉，乘客通通傻眼。（圖／市議員黃守達提供）

中捷公司董事長顏邦傑一番「來不及下車算正常」的回應惹怒市議員，黃守達反轟，終點站乘客來不及下車怎麼算正常；此外，列車於端點站停靠時間應為60秒，當天列車車門打開至關上卻僅有18秒，乘客根本反應不及。黃守達痛批，車廂門都有防夾保護機制，照理來說，偵測到障礙物即會自動開啟直到障礙物排除，但根據民眾說法與監視器影像，車廂門與月台門卻沒有再開啟的跡象，到底實際運作原理為何？

黃守達強調，因為機電故障導致列車延誤，即便要縮短延遲，調整開門時間，也應該考量到每一站點的特性，如捷運高鐵台中站因許多人攜帶大型行李，移動就會比較慢，也會造成下車時間的增加；且班次已經延誤，自然聚集比平時更多的人潮，此時如果為了搶快縮短開門時間，反而容易影響公共安全。

黃守達不滿，列車延遲的原因、停靠秒數過短造成的不便等等影響市民的突發狀況，中捷都應有即時且充分的說明，但中捷的網站與臉書粉專卻未見任何相關資訊，如果議員不問市民根本不會知道。

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