快訊／興富發吊臂砸中捷害1死15傷　2工人過失致死罪獲緩刑3年

▲台中捷運2023年5月遭興富發建案吊臂砸中，釀1死15傷。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

2023年5月台中捷運車廂遭興富發建案工程吊臂砸中，釀1死15傷慘劇。中檢將操作吊臂的呂姓工人以及指揮的許姓工人依過失致死起訴，興富發與相關營造公司均不起訴，案件今一審宣判，呂、許分別被判1年、1年2月徒刑，均緩刑3年，可上訴。

檢方起訴指出，興富發建案「文心愛悅」2023年5月10日執行塔吊作業時，工人操作不當導致起重機桁架斷裂，長40公尺、重3.3公噸的吊臂應聲墜落，砸向台中捷運軌道，導致捷運迎面撞上，造成1死15傷。

當時檢方訊後認蔡姓工地負責人、劉姓吊車業者、呂姓現場操作吊車人員、許姓現場指揮吊車人員等4人，涉犯過失致死、過失傷害及公共危險罪嫌，分別命蔡、劉、呂、許以50萬元、30萬元、20萬元及20萬元萬元交保。

▲當時操作跟指揮的工人均被依過失致死罪判刑。（圖／民眾提供）



中檢歷經1年3個月調查，認定負責操作車的呂男，及在現場負責指揮的許姓男子，發現吊車的臨時插銷與旋轉盤發生異狀，竟沒有照機具操作守則進行排除，反而擅自進行水平移動，導致產生斜拉剪力，導致吊臂脫落，呂、許2人應注意而未注意，涉有過失，依過失致死罪嫌起訴。

據查，該建案業主是興富發建設公司，承攬頂樓起重機的為齊裕營造公司，齊裕委託宇球施作頂樓起重機工程後，又把工程發包給嘉謜。另一方面，蔡姓工地負責人及劉興吊車業者，因為只是在1樓進行輔助性的指揮，檢方認並無過失；至於興富發及其他營造公司，也因嫌疑不足，獲不起訴處分。

該案中死者為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，林淑雅一生為人權、公益、原住民族、弱勢團體、環保努力，家屬為延續大愛，去年捐贈靜宜大學500萬元，設立「林淑雅老師紀念獎學金」，扶助表現優異的弱勢族群、原住民族。