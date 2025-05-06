廣明併購台硝「董事兒指示妻子買100張」　7人內線交易撈60萬

▲廣明董事的兒子得知將併購台硝的內線消息後，回家指示妻小買股獲利。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

台硝股份有限公司在2021年間公告，將由大股東廣明公司溢價併購後下市，台硝董事許正義、員工許美仁等人，分別因職務關係得知這項利多消息後，通知親友進場買賣台硝股票，還有廣明董事的兒子得知後，直接指示家人「買100張」，總計3路人馬共7人不法獲利60萬餘元，台北地檢署6日依違反《證交法》將7人都提起公訴。

檢調獲報，台硝公司從2021年1月起，就在與大股東廣明公司達成併購共識，台硝在3月31日發布重訊，公告說明這項股份轉換案，將由廣明以每股16元對價，取得台硝百分之百股權，以公告前1日收盤價計算，併購溢價19.4%，被視為對台硝股價的利多消息。

沒想到台硝董事許正義在第一時間獲知併購訊息後，從1月開始分批買進台銷股票共134張，等廣明公司收購後，擬制性獲利22萬5720元；台硝員工高玉環則是在3月初聽到主管提起併購案，轉告兒子和女婿進場買股，3人共獲利20萬9730元；另外廣明陳姓董事本人沒有參與內線交易，但他的兒子陳金燦3月底因為幫爸爸開車接送得知訊息，當晚回家就叫老婆兒子「有錢可以買100張」，陳金燦1家3口雖進場時間最晚，也撈到16萬6400元。

檢察官劉韋宏2024年9月指揮調查局台北市調處展開搜索約談後，涉案的3組人馬共7人都坦承犯行，且自動繳交全部犯罪所得，檢察官將7人依《證券交易法》內線交易等罪嫌提起公訴，並請法院依規定給予被告減刑機會。