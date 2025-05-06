高雄男第9次酒駕還沿路闖紅燈　求輕判被打臉！確定入監1年

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子去年9月間飲用啤酒及保力達藥酒之後，仍決定騎車上路，結果因為沿路闖紅燈等違規行為，被警方攔查，由於這是他第9次酒駕被抓，一審被法官依法判處有期徒刑1年。吳男提出上訴，並以母親需要照顧為由請求輕判，但被高雄高分院法官裁定駁回，全案確定。

▲吳男第9次酒駕被抓，打出「親情牌」希望法官輕判，但被裁定駁回。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，吳男去年9月25日中午至下午期間，在某處飲用啤酒及保力達藥酒之後，仍於當晚騎乘機車外出，並在行經高雄市鳳山區曹謹路與和平路口時，因沿路闖紅燈、紅燈右轉、未依規定使用方向燈等危險駕駛行為，被警方攔查，經酒測測得吐氣所含酒精濃度為每公升1.24毫克。

一審高雄地院法官認為，吳男明知酒駕極易發生交通事故，對自己和其他用路人都很危險，卻還是選擇酒駕，而且這是他第9次酒駕被抓，考量到他已經坦承犯行，因此依不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，判處他有期徒刑1年。

吳男提出上訴並表示，他與母親相依為命，母親身體不好，若他入監服刑，恐怕無人照顧；此外，他自從前次服刑之後就不敢酒駕，這次只是在工作午休時喝了一點朋友提供的藥酒，事後深感後悔，希望法官能從輕量刑。

不過，二審高雄高分院法官認為，一審認事用法均無違誤，量刑也妥適，沒有任何偏重不當或違法之處，吳男主張的「家庭狀況」屬於個人事由，尚無法當作減刑的依據，最終裁定駁回，全案確定。

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