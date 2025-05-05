快訊／台東發布「高溫警示」　恐飆破38度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署下午4時33分針對台東縣發布高溫警示，因西南風沉降影響，當地已有焚風發生。氣象署指出，今（5日）台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

氣象署資料顯示，台東縣金峰嘉蘭測站下午4時測到37.4度，金崙也來到37.2度。另外，屏東縣內門在下午1時出現37.1度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：05日白天

＊高溫橙色38燈號：台東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

另外，氣象署下午4時30分也針對6縣市發布陸上強風特報，西南風偏強，5日下午至6日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

強風特報(黃色)

影響時間：05日下午至06日上午

＊黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、台東縣



資料來源：氣象署