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社會 社會焦點 保障人權

光頭男街頭「巴庫」連撞2車！被逮狂喊害怕…同車女丟K菸也慘了

記者白珈陽／台中報導

台中市1名洪姓光頭男子，昨（4）日深夜開車違規使用手機拒檢逃逸，為躲避警方攔查，逃逸過程中在台灣大道倒車撞損2輛停等紅燈車輛，所幸未造成人員受傷；警方以巡邏車將洪圍捕，經酒測發現有酒駕行為，並在一旁分隔島查獲被乘客張姓女子丟出的K菸，警詢後分別依公共危險、毒品罪嫌移送法辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲洪姓光頭男子被警方壓制在地。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中第六警分局指出，昨日晚間11時許，巡邏員警在西屯區上石北二巷口，發現1輛自小客車違規使用手機，欲鳴笛示意停車受檢時，該車反而加速逃逸，往台灣大道行駛。

警方見狀立即驅車尾隨，雙方駛至一處紅燈路口時，逃逸車輛為擺脫警方，猛力踩油門倒車，不慎撞擊其他2輛正在停等紅燈的車輛，造成該車車尾、遭撞的2輛車車頭受損。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼洪男倒車逃逸，撞損自己車尾及另2輛車。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

據警方提供的影像顯示，後方駕駛見該車突然往後竄，直直往自己車輛迎來，嚇得倒吸一口氣，隨後果然被撞，車輛碰撞在深夜發出巨響；警方見該車停止，立即上前將駕駛光頭男壓制在地，員警詢問為何要跑？光頭男不斷地說「我害怕啊」。

警方依法對光頭男洪姓男子（38歲）實施酒測，發現酒精濃度超標，洪男也辯稱，他是因為喝酒才心虛拒檢；另外，洪男車內還有1名張姓女乘客，警方調閱相關畫面時，發現張女往車外丟出物品，警方在分隔島尋獲1支K菸，張女承認是她持有。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲張女將K菸丟棄分隔島，後遭警方查獲。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警詢後將洪男依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，張女則依毒品危害防制條例送辦。警方強調，將持續針對易酒駕路段加強攔查，呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸工具，共同維護交通安全。

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