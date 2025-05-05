真海芙・臻認證：讓醫美保養回到無偽與無懼

▲第58屆金鐘視后蔡淑臻，優雅自信的姿態詮釋歲月的韻味。（圖／資料照，下同）

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第58屆金鐘視后蔡淑臻，自得獎後持續挑戰多元角色，片約與廣告邀約更是接踵而至。她憑藉沉穩大器的氣場與多年累積的演技厚度，華麗完成從「時尚女神」到「金鐘視后」的完美進化。日前，蔡淑臻正式步入「五字頭」的行列，許多網友都認為她的狀態好得讓人完全看不出。雖然年齡邁入新階段，她依舊維持自己的節奏與自在，以優雅自信的姿態詮釋歲月的韻味，蔡淑臻也成為許多女性心中「年齡只是數字」的最佳寫照。

▲蔡淑臻連續擔任海芙電音雙波品牌代言人已邁入第八年。

雖然蔡淑臻本人沒公開什麼詳細的保養SOP，但從過去生活發文來看，她非常注重作息、飲食和心情狀態。因為演藝工作的關係，她特別注重保養的方便性與安全性，更曾說過：「要不是現在科技的進步，自己的演藝生涯應該就早早結束。」連續擔任海芙電音雙波品牌代言人已邁入第八年，她也時常在社群平台上分享自己定期進行海芙電波、海芙音波媚必提及第三代海芙音波的保養經驗，大方展示「靠努力維持」的自然美。

▲蔡淑臻愛用海芙電音雙波療程。

蔡淑臻以實際體驗向外界證明保養不是為了凍齡，而是讓自己在每個年紀都能舒服地看見鏡子裡的模樣。她更提醒粉絲，想要變美，安全才是最重要的！尤其像她愛用的海芙電音雙波療程，治療前記得掃描探頭上的QRcode和指名認證診所更是不能忘記。想確認自己的療程是不是「真海芙」？幾個小步驟幫你安心變美：

第一步：掃描探頭上的 QR Code

每個原廠探頭都貼有雷射防偽標籤，只要用手機掃描QR Code，就能直接連到海芙認證雲端頁面，馬上驗證真偽，不怕被水貨探頭魚目混珠。

第二步：上海芙官網查認證診所

直接上海芙官網搜尋「認證診所名單」，輸入你打算預約的診所名稱，就能查出它是不是原廠認證診所，讓你做療程更安心。

第三步：看診所有沒有原廠證書

到現場時，記得看診所有沒有最新年度的原廠認證證書。證書上會有診所名稱、有效年度等資訊，再度掃描證書上的 QR Code，交叉比對官網名單，雙重確認不怕踩雷。

▲辨別海芙公司貨三步驟。

非侵入性的海芙電音雙波療程主打緊實、拉提、彈性、澎潤、膚質改善及輔助體態雕塑，適合追求自然、適度不過度的人，也是方便又快速的精準保養。蔡淑臻選擇用從容與接受的態度去面對，這份坦率與真實，不只讓人覺得她更美，也更有魅力。

掃描QRCODE 指名認證診所 安心升級無偽無懼

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法



