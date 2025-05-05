產後腿部浮腫、靜脈曲張別輕忽！找回自信美腿的關鍵　媽媽一定要懂

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懷孕是一段充滿喜悅卻也充滿挑戰的旅程，從早孕反應的疲倦、噁心，到後期體重增加、腰酸背痛、睡眠不足，準媽媽們承受著許多身體上的負擔，也會隨著孕期進展，經常感覺腿部腫脹、沉重，雖然這些情況在「卸貨」後會改善或消退，但不代表孕期中可以輕忽其帶來的不適。懷孕期間，因為子宮壓迫下肢靜脈，再加上荷爾蒙變化，影響血管彈性，使靜脈壁更脆弱，導致血液回流不順，如果不積極護理，靜脈曲張可能伴隨你一輩子！

別讓靜脈曲張成為「媽媽印記」 日常護理舒緩雙腿壓力

孕期長時間維持相同姿勢，例如工作需要久站或久坐，以及缺乏運動、體重過度增加等，都會提高下肢靜脈曲張的風險，然而，許多媽媽一心想快速恢復產前身材，卻忽略腿部問題，從初期的疼痛、搔癢、痠腫等輕微症狀，到後來皮膚逐漸出現明顯可見的蜘蛛網狀血管，同時伴隨青筋凸出浮起，不僅影響外觀，穿著短褲或裙子時尷尬不已，為生活品質帶來困擾，若持續放任不管，延誤治療可能面臨潰瘍、出血、血栓等嚴重併發症，最終需要手術，除了恢復期漫長，傷口還會留下疤痕。

產後靜脈曲張雖然無法完全逆轉，但可以透過日常護理來舒緩，例如抬腿、挑選適合自己的彈性襪、規律運動、避免穿著過緊的衣物、避免長時間站或坐、維持理想體重等來守護腿部健康。另外，想讓雙腿恢復輕盈，有三大關鍵要注意：

• 避免「錯誤」運動：許多媽媽產後急著運動瘦身，但過度高衝擊運動（如跑步、深蹲）反而可能加重靜脈負擔，建議選擇低衝擊運動如散步、瑜珈。

• 調整日常坐姿與睡姿：產後媽媽常需長時間坐著哺乳，建議墊高雙腿，讓血液回流更順暢；睡覺時也可在小腿下方墊枕頭，減輕靜脈壓力。

• 選擇專業護理產品：瑞士藥廠研發的喜療瘀舒效靜脈炎乳膏，其高濃度 MPS 成分能夠有效舒緩腿部腫脹、疼痛與發炎，每日輕輕按摩至吸收，幫助回復輕盈雙腿。

產後靜脈修護 現在開始還不晚！

靜脈曲張是不可逆的，一旦產生就無法恢復原來的樣貌，產後護理越早開始越好！除了均衡飲食和適度運動等生活習慣調整外，孕婦、哺乳婦女及計劃懷孕者，可在專業醫師診斷評估後，考慮使用保守外用藥物輔助，幫助靜脈恢復暢通，「喜療瘀舒效靜脈炎乳膏」臨床證實1～2 週內有效舒緩淺層性靜脈炎，且不含類固醇，每日 1～2 次塗抹於患處並輕輕按摩直到吸收，使用方便安全無負擔，只要輕鬆融入日常中，就能告別腿部不適，迎接更自在的媽媽生活！

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