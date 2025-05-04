標線設計惹禍？彰化大埔路這巷口連3撞　民眾直呼「超邪門」

▲彰化大埔路轎車撞臨停的機車。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大埔路因路面狹窄，長期存在人車爭道問題。縣府年初重新劃設標線，將內側設為綠色人行步道，外側為汽機車臨停區，中間則是混用車道。然而新標線上路後，車禍意外頻傳，引來正反兩極議論，有人認為是設計不良導致用路人混淆，甚至形容該路段「碰撞率高得邪門」，也有人直指駕駛技術差，還要怪停車位設計不良？

▲大埔路口單車騎士撞入臨停機車。（資料圖／翻攝自／臉書彰化人大小事）

近期多起事故皆因駕駛人誤判車道所致。3月時，一名單車騎士將機車停等區誤認成慢車道，直接撞上靜止機車；4月29日，71歲王姓騎士載孫女與17歲少年對撞，造成阿北骨折；今日下午更有一輛白色掀背車偏離車道，衝入臨停區撞倒機車，整段驚險過程被民眾拍下PO網。

▲大埔路口2機車碰撞，阿北骨折。（資料圖／民眾提供）

有民眾將撞擊瞬間監視器畫面po上臉書「彰化人大小事」，從影片可見，白色轎車突然偏移，撞擊停等區內立中柱的機車，機車遭甩尾後當場旋轉倒地，女駕駛慌張下車查看。警方調查後表示，事故主因是駕駛分心未注意路況，所幸無人受傷。引發民眾質疑，類似事件已非單一案例，「同一個路口接連出事，根本是設計有問題。」

▲彰化阿北曾在機車停等區噴漆。（資料圖／翻攝自／臉書彰化人大小事）

警方指出，大埔路商圈車流密集，新標線讓部分用路人尚未適應，導致事故頻傳。目前除加強宣導，也呼籲行經該路段應減速、注意標線。但民眾認為，與其要求適應，不如重新檢視標線合理性，才能真正改善交通安全。