　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東驚見「人形飄流物」！巡邏員秒下海...救回遭漁網纏困欖蠵龜

▲台東杉原灣救生巡邏員即時搶救海龜。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東杉原灣救生巡邏員即時搶救海龜。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣杉原灣海域28日下午發生一起海洋保育救援事件，海岸巡邏員於巡查時發現一處疑似人形漂流物，經即刻下海查探，確認為一隻遭漁網纏困的海龜，隨即展開救援並成功協助脫困，後續由相關單位接手進行專業照護。

台東縣政府表示，杉原灣海水浴場每年4月至10月開放遊憩，並配置專業救生員及巡邏人力，負責水域安全維護與海洋生態巡查。昨日下午約2時，巡邏員於距岸約50公尺處發現異常漂流物，因外型近似人形，第一時間研判可能為民眾落海，立即通報相關單位並請求海巡協助。

海岸巡邏員張瑋鴻指出，在完成初步風險評估後，隨即與同仁攜帶救生板下海查探，約3分鐘即接觸目標，經確認為一隻大型海龜遭漁網纏繞，影響行動能力。巡邏員立即將海龜連同漁網拖帶回岸，並使用工具割除纏繞漁網，順利協助其脫困。

另一名巡邏員鄭又豪表示，後續由海巡及海洋保育相關人員到場檢視，初步研判該海龜為國內較少見的欖蠵龜，體長約50公分，雖後肢疑似遭漁網割傷，但整體活動力正常，無立即生命危險。經評估後，已依標準救援流程轉送至國立海洋生物博物館進行後續觀察與照護。

台東縣政府呼籲，從事漁業作業應妥善管理漁具，避免遺留或棄置於海域，以降低對海洋生物的危害；遊客於海域活動時亦應遵守相關規範，切勿隨意丟棄垃圾。若發現海面有異常漂流物或疑似海洋生物受困情形，應即通報現場救生人員、海岸巡邏員或撥打118海巡專線，共同守護海洋生態與環境安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股3檔飆股「抓去關」新名單
明天全台濕涼！一圖看連假降雨趨勢
高雄恐怖兇殺！水果刀刺頸奪命畫面曝
外資連3賣！累計砍台積電5.6萬張　賣超台股481億元
幕後／逾19藍委挺8000億軍購　憂影響2026「若3800
快訊／嗆開除韓國瑜惹眾怒！　季麟連再發聲：韓不會負國人期待

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

李鴻淵行刑式奪4命！檢察官心痛徹夜難眠：殺人容易判死卻好難

找黑白道討債被求刑3年半　調查官余正煌出庭被念：講話要有文法

自編訃聞還假冒律師助理打電話　網紅前助理「詐死」騙錢被起訴

奪命畫面曝！高雄男不爽遊戲點數被玩輸　水果刀刺頸友慘死

台東驚見「人形飄流物」！巡邏員秒下海...救回遭漁網纏困欖蠵龜

金門機場聯外道車禍！租賃車過彎撞分隔島　駕駛受傷送醫

邱軍因「酒駕累犯」重判10年！為名聲違約金肇逃　丟爸媽去談和解

大陸光學公司違法在台設點+招募研發團隊　遭桃檢起訴

快訊／北捷紅線女乘客誤按辣椒水！緊急疏散3車廂乘客

獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

李鴻淵行刑式奪4命！檢察官心痛徹夜難眠：殺人容易判死卻好難

找黑白道討債被求刑3年半　調查官余正煌出庭被念：講話要有文法

自編訃聞還假冒律師助理打電話　網紅前助理「詐死」騙錢被起訴

奪命畫面曝！高雄男不爽遊戲點數被玩輸　水果刀刺頸友慘死

台東驚見「人形飄流物」！巡邏員秒下海...救回遭漁網纏困欖蠵龜

金門機場聯外道車禍！租賃車過彎撞分隔島　駕駛受傷送醫

邱軍因「酒駕累犯」重判10年！為名聲違約金肇逃　丟爸媽去談和解

大陸光學公司違法在台設點+招募研發團隊　遭桃檢起訴

快訊／北捷紅線女乘客誤按辣椒水！緊急疏散3車廂乘客

獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

媽突討薪資單喊「在老家買房」　女列開銷壓力大

李鴻淵行刑式奪4命！檢察官心痛徹夜難眠：殺人容易判死卻好難

獵魚槍使用潛藏風險　利嘉警深入部落強化安全宣導

金門直飛芽莊首航啟動　雙向包機開拓東南亞觀光新客源

5度換搭擋！陳芋汐「全紅嬋霸凌風波」後首受訪　輕鬆與大眾揮手

台南蜂蜜產量崩跌剩2成　陳亭妃怒轟：農業部兩週內提救助方案

「打球一時，做人一世」　施子謙暖喊話失誤學弟圈粉

百年茄冬迎風整枝　關山分局提前整備強化公共安全

替代役男扮金孫做公益　蘇俊賓：青銀共伴成就最有人情味風景

找黑白道討債被求刑3年半　調查官余正煌出庭被念：講話要有文法

A-Lin澄清「跨年真沒喝」　 喊不喝酒遭虧：連自己都騙

社會熱門新聞

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

20歲女大生撞女警害命！肇事顧看車損遭肉搜　校方回應了

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

女警快結婚卻遇死劫！婚紗店幫圓夢　親友淚崩

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

更多熱門

相關新聞

勞動節前夕送暖　台東警局致贈禮券感謝勞工付出

勞動節前夕送暖　台東警局致贈禮券感謝勞工付出

勞動節將至，台東縣警察局局長林宏昇為感謝局內勞工同仁一年來的辛勤付出，特別準備禮券親自致贈，表達誠摯慰勉與敬意，肯定同仁在各項工作崗位上的努力與貢獻。

陪孩子走一段路　台東家扶寄養家庭招募至5月底

陪孩子走一段路　台東家扶寄養家庭招募至5月底

台東總工會化身交通教室　東警交通隊傳遞安全觀念

台東總工會化身交通教室　東警交通隊傳遞安全觀念

建構社區安全網！　關山分局舉辦守望相助隊訓練　

建構社區安全網！　關山分局舉辦守望相助隊訓練　

引導青春不迷途　台東縣警察局少年隊電台宣導

引導青春不迷途　台東縣警察局少年隊電台宣導

關鍵字：

宣導警察台東

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面