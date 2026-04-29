台東驚見「人形飄流物」！巡邏員秒下海...救回遭漁網纏困欖蠵龜

▲台東杉原灣救生巡邏員即時搶救海龜。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣杉原灣海域28日下午發生一起海洋保育救援事件，海岸巡邏員於巡查時發現一處疑似人形漂流物，經即刻下海查探，確認為一隻遭漁網纏困的海龜，隨即展開救援並成功協助脫困，後續由相關單位接手進行專業照護。

台東縣政府表示，杉原灣海水浴場每年4月至10月開放遊憩，並配置專業救生員及巡邏人力，負責水域安全維護與海洋生態巡查。昨日下午約2時，巡邏員於距岸約50公尺處發現異常漂流物，因外型近似人形，第一時間研判可能為民眾落海，立即通報相關單位並請求海巡協助。

海岸巡邏員張瑋鴻指出，在完成初步風險評估後，隨即與同仁攜帶救生板下海查探，約3分鐘即接觸目標，經確認為一隻大型海龜遭漁網纏繞，影響行動能力。巡邏員立即將海龜連同漁網拖帶回岸，並使用工具割除纏繞漁網，順利協助其脫困。

另一名巡邏員鄭又豪表示，後續由海巡及海洋保育相關人員到場檢視，初步研判該海龜為國內較少見的欖蠵龜，體長約50公分，雖後肢疑似遭漁網割傷，但整體活動力正常，無立即生命危險。經評估後，已依標準救援流程轉送至國立海洋生物博物館進行後續觀察與照護。

台東縣政府呼籲，從事漁業作業應妥善管理漁具，避免遺留或棄置於海域，以降低對海洋生物的危害；遊客於海域活動時亦應遵守相關規範，切勿隨意丟棄垃圾。若發現海面有異常漂流物或疑似海洋生物受困情形，應即通報現場救生人員、海岸巡邏員或撥打118海巡專線，共同守護海洋生態與環境安全。