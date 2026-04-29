找黑白道討債被求刑3年半　調查官余正煌出庭被念：講話要有文法

記者黃哲民／台北報導

曾告新竹市前市長林智堅抄襲碩士論文的調查局調查官余正煌，被控透過警、調公務系統私查個資，並委託黑道討債，涉犯《個人資料保護法》等罪嫌、被求刑3年6月，余男今（29日）到台北地院出庭，疑因太緊張被法官提醒「講話要有文法」，他承認恐嚇取財以外的所有指控，願負相應責任，希能獲得自新機會，法官諭知擇期再開庭。

▲調查局調查官余正煌（右）遭投資詐騙，涉私查個資、委託黑幫暴力討債，29日到台北地院出庭幾乎全部認罪，自責牽連多位無辜者。（圖／記者黃哲民攝）

現年45歲的余正煌於去年（2025年）5月，因本案被約談交保20萬，隨即從新竹被調到台東，今開完庭不受訪。他在庭訊表示，本案起因是他「收」到同案被告侯俊榮、陳柏銓「詐騙」，法官疑惑「『詐騙』是名詞嗎？」

▲新竹市前市長林智堅（中）被控抄襲余正煌碩士論文涉犯《著作權法》，雙方最後和解撤告落幕。（資料照／記者黃哲民攝）

余正煌連忙修正「受到詐騙」，接著描述侯、陳2人如何騙他，疑因太緊張又陷入亂流，好不容易講清楚「是陳柏銓透過侯俊榮對我吸金」，法官再度疑惑「怎麼『吸金』？你是調查局的，你們的正確用詞是什麼？」

余男終於會意，表示對方2人向他「介紹投資方案」，法官似乎也鬆了口氣，提醒余男「講話要有文法」。余男自稱遭侯俊榮、陳柏銓詐騙400多萬，加上自己親友受騙金額合計超過1000萬，他須對親友負責，「我急了，所以一時失慮，做出本案脫序行為」。

余男表示除了恐嚇取財罪嫌外，承認檢方起訴的《個資法》、《組織犯罪防制條例》、洩密與恐嚇危害安全等罪嫌。他強調「此事因我而起」，連累2位不知情的警察夥伴，以及借名給他付投資款的好友范姓女軍官，願認罪負起相應責任、「到我為止」，希望法官給他自新機會。

▲余正煌今（29日）到台北地院出庭幾乎全部認罪，自責牽連多位無辜者。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師指出，余男確實私查個資、委託黑幫分子向陳柏銓討債，事先沒要求動用暴力，但知道後也沒制止，願承認恐嚇危害安全罪嫌，可是余男無不法所有的意圖，因此詳細交代來龍去脈，請法官理解為何沒承認恐嚇取財罪。

法官質疑余男也是辦案人員，為何要請警員查個資，是否意圖規避自己責任？余男一時沒聽懂，說警員查個資也會留紀錄，後來發現法官真的不清楚他工作狀況，他解釋自己長時間在外勤、沒進辦公室，所以請合作辦案的警員幫查、「我沒有規避的想法」，僅將查詢結果口述給侯俊榮，沒翻拍截圖外流。

余正煌強調，不認識陳柏銓、也不知陳辭職跑路，本案他的對口都是侯俊榮，他私查部分個資，原本要立案調查侯的詐欺刑責，但考慮不宜偵辦自己受害案件，且未立案就查個資也違法，因此改向國防部檢舉侯，法官不懂為何如此，余解釋「侯俊榮是軍情局上校」。

因余正煌幾乎全部認罪，不聲請調查證據也不傳喚證人，法官諭知擇期再開庭，必要時安排與陳柏銓調解。

檢方起訴指出，任職證券公司的陳柏銓涉從2018年起，透過認識的侯俊榮夫妻對外佯稱，投資上市櫃公司發行的可轉換公司債，每檔利率2%到10%且保證回本，侯的學妹范姓女軍官曾任國軍莒光園地主播、當時任職總統府侍衛室，將侯給的投資訊息轉告好友余正煌。

余正煌跟綽號「鴨董」的竹聯幫明仁會南堂成員陳誌全加入，以范女名義支付投資款共1106萬元，2021年間，陳柏銓無力續付分潤且避不見面，才被揭發用後金補前金的騙局，余男請2位不知情警員幫查陳柏銓與家人個資，由侯俊榮作成「人物誌」，交給陳誌全恐嚇陳柏銓。

2021年8月間，余正煌等人委託明仁會「阿順」等人討債，後來明仁會總會副會長「帥帥」傅承胤加入，找到陳柏銓毒打一頓、要回100多萬元，余男不罷休，再從調查局的「法眼」、「天網」系統私查陳柏銓與親友財產狀況，交給傅男等人再逼陳柏銓交出10萬元。

檢方起訴5人涉犯《個資法》等罪嫌，痛批余正煌與侯俊榮私查個資、勾結黑幫分子討債，踐踏執法人員專業與操守，建請判處余男3年6月徒刑、侯男3年徒刑，陳柏銓非法吸金6427萬元、被求刑4年。2位幫查個資的警員均不起訴，范女在本案是投資詐騙受害人及證人身分。