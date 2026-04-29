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李鴻淵行刑式奪4命！檢察官心痛徹夜難眠：殺人容易判死卻好難

▲▼台中警方最後是站在盾牌上，手電筒一照才發現李鴻淵，大喊「有人」，隨即舉槍要求伸出雙手。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲李鴻淵犯下康建四死血案，高分院更一審辯論終結。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華／台中報導

因為對前公司昔日官司懷恨多年，憤而攜帶重軍火到南投康建生技，行刑式槍決釀4死血案的槍手李鴻淵，雖遭判三個死刑，但最高法院去年撤銷發回，台中高分院今（29）日更一審辯論終結。檢察官在庭上感性透露，自己昨晚為此案徹夜難眠，看著血淋淋的犯罪事證，她不禁痛心感嘆：「殺人是如此容易，要判他死刑卻是如此困難！」

公訴檢察官鄧巧羚指出，案發至今已過4年，李鴻淵當年以「行刑式槍決」殘忍奪走4條人命，視法律於無物。她揭露，根據看守所的相關報告，李男至今對其暴行毫無悔意，甚至認為殺人是「不得不採取」的手段。鄧強調，李男視人命如草芥，判處死刑才符合罪責相當原則，全案已無下修輕判的空間，建請法院彰顯社會正義。

李鴻淵的委任律師則打出「溫情牌」反擊，強調李男自始至終都認罪，且人的情緒極其複雜，不能僅憑當下表現就斷定其是否後悔。律師主張，李男應為罪行付出代價，但不一定要用死刑，無期徒刑也是替代方案；律師更直言，李男是否後悔「需要用一生的時間去觀察」，希望法官不要剝奪這個過程，並質疑檢方不應以法律專業否定精神科的鑑定專業。全案今日辯論終結，將擇期宣判。

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