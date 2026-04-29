「斬首賴清德」涉恐嚇嗆檢在表演　館長不傳總統作證：他不會來

記者黃哲民／新北報導

網紅「館長」陳之漢去年（2025年）直播時，揚言「咱們就武統，27年就甭選了」、「把賴清德的狗頭斬下來」等語，被起訴涉犯恐嚇危害安全等罪嫌，新北地院今（29日）開庭，館長仍不認罪，聲請函詢國安局有無因他本案言論提高總統維安層級，檢方認為沒必要，法官諭知擇期再開庭。

▲網紅「館長」陳之漢涉恐嚇斬首總統賴清德，今（29日）到新北地院出庭仍不認罪，受訪批檢方欲加之罪、何患無辭。（圖／記者黃哲民攝）

館長開完庭受訪說：「我是很尊重檢察官的，但是我覺得在賴清德的統治之下，我們這個司法真的是變得很誇張，檢察官在表演，我實在不知道她在表演什麼。」

館長強調本案直播時，跟網友一問一答，檢方卻說他違反《憲法》、恐嚇公眾，意圖顛覆、武統台灣，他認為「越來越扯了！本來從一個賴清德，媽的！現在變成說我危害台灣民眾，然後我意圖我要讓大陸武統台灣、顛覆憲法、危害人民，這到底是什麼跟什麼東西呀？這到底是什麼狗屁司法啊？」

本案前次於今年（2026年）3月6日開庭，由審查庭法官初訊，館長不認罪、僅約2分鐘就退庭，當時館長受訪揚言要聲請傳喚總統賴清德作證，重新分案給審理庭，今首度開庭，館長受訪改口說，問過法界人士，大家都認為聲請也沒用、賴清德不可能出庭，所以不聲請了。館長更撂話檢方因人設事、斷章取義，現在就是「欲加之罪，何患無辭」。

▲網紅「館長」陳之漢涉恐嚇斬首總統賴清德，今（29日）到新北地院出庭仍不認罪，受訪批檢方欲加之罪、何患無辭。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊時，公訴檢察官以投影片重現館長本案直播相關譯文，包括「咱們就武統，27年就甭選了」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「精準打擊，斬首，你別怕」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」、「我昨天有看到新聞，斬首打擊」等。

檢方認為這些言論代表館長主張武統，不僅讓總統賴清德感到恐懼，也明確讓台灣民眾產生恐慌、恐懼，已屬違憲言論，不受言論由保障，涉犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾罪嫌。

辯護律師強調館長本案是針對藍白合、下架民進黨等議題，引述媒體報導「共軍斬首演習」相關內容，提出個人主觀評論，應屬言論自由範疇，館長本身也無實施斬首或武統能力，何來恐嚇意圖，並聲請函詢國安局，釐清有無因為館長本案言論，提高元首的維安層級。

公訴檢察官認為沒必要函詢，恐嚇罪不是比拚「膽量測試」，館長本件犯行明確，總統本人或公眾是否因此心生畏懼，不是重點。

法官諭知本案爭點有2個，包括館長主觀上有無恐嚇犯意、相關言論是否足使總統本人與公眾心生畏懼，擇期再開庭。

本案源於「館長」去年10月5日晚間9點多，在個人Youtube頻道「館長惡名昭彰」，以《周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年》為題直播時，聲稱「咱們就武統，27年就甭選了」、「你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」。

館長自稱「OK啊我不會怕」，更向對岸喊話「兄弟，I等 you 啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」，並表示「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語。

新北檢收到10份民眾檢舉文，去年10月15日指揮刑事警察局、新北市林口警分局約談館長，複訊後諭知交保15萬元，今年1月9日偵結，認定館長本件直播言論，暗示支持武力犯臺，刻意將「斬首行動」的軍事術語，惡意衍伸為砍下總統賴清德頭顱的具體犯罪行為，傳達對社會大眾及總統的惡害，逾越社會相當性。

檢方強調任何人均有免於恐懼的自由，不因總統身分而有所不同，國家元首工作處所或所到處所，常有人潮聚集，館長身為知名網紅，若於這些場所攻擊元首，可能造成嚴重傷亡或財產損失，一旦為公眾知悉，勢必造成恐慌，本案不應受言論自由保障，據此起訴他涉犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌。