女警明年結婚卻遇死劫！暖心婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮

▲鄭姓女警社群平台上滿滿幸福合照，原本即將和男友走入婚姻，生命卻突然畫下休止符。（圖／翻攝自鄭姓女警社群平台）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市28歲鄭姓女警於28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡。據了解，鄭姓女警和同為警職的男友感情相當好，原本兩人明年就要結婚，如今鄭女突遭死劫，讓親屬都難以接受，鄭女男友的妹妹忍不住在Threads痛喊「把我未來大嫂還來」。有婚紗店老闆娘得知，主動聯絡妹妹，暖心表示願意提供鄭姓女警婚紗，替家屬和死者圓夢。

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方20歲戴姓女大生騎車從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，由於傷勢嚴重，鄭女當場死亡。

女警意外身亡消息傳出，不僅讓家屬心碎，民眾看了也都相當不捨。台南有家老牌婚紗店的老闆娘得知，連絡鄭女警職男友的妹妹，表示可以幫忙提供婚紗，大氣表示「不用費用」、「從事禮服30幾年，遇到這樣的事也有幾次了，都是緣分才會讓我看到這則訊息，希望可以幫你們圓夢，我幫姊姊做了一個全新的頭紗搭配」，為家屬帶來許多安慰。

▲婚紗店老闆娘私訊女警親屬，表示願意提供婚紗。（圖／親屬授權）

經家屬為鄭女挑選款式並堅持付費，鄭女男友的妹妹昨日晚間發文表示，「拿到讓姊姊穿的婚紗了」，提到她一走進店裡，老闆娘就拿出訊息圖片中的白紗，讓她直接當場淚崩，只能一直點頭說「可以」。妹妹也向鄭女喊話說「姊姊，婚紗很漂亮也有顧到妳想要的遮手臂。店家還給了妳可愛的頭紗跟飾品」，讓底下網友相當鼻酸。

▼婚紗店老闆娘不捨鄭女意外身亡，提供婚紗幫圓夢。（圖／親屬授權）