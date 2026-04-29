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自編訃聞還假冒律師助理打電話　網紅前助理「詐死」騙錢被起訴

▲▼台北地檢署外觀。北檢外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲時尚網紅莫莉(圖)的前助理涉嫌利用流浪貓詐騙愛心捐款，還偽造自己死訊。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅莫莉的前助理陳姓女子，被抓包涉嫌偽造動物醫院收據向網友詐騙2萬多元捐款後，竟又自導自演，假扮親生姊姊向醫院聲稱，陳女因不堪遭網路霸凌尋短往生，醫院大感詫異，但憑著訃聞向殯儀館詢問告別式時間發現又是謊言，台北地檢署偵辦後依詐欺、偽造文書等罪起訴陳女。

30多歲的陳女原是時尚網紅莫莉(Molly Chiang，下圖，記者湯興漢攝)的助理，2025年因財務爭議分道揚鑣，有自稱知情人士向媒體爆料陳女遭受不公平待遇，引起莫莉的經紀人曾發表聲明澄清，勞雇爭執始終各說各話。

▲▼網紅莫莉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

其實檢警早在莫莉事件爆發前，陳女的前男友就曾聲請保護令，禁止陳女接近騷擾，但在2025年11月間，前男友接到陳女的電話，話筒明明傳來陳女的聲音，對方卻自稱是某律師助理，要求前男友的現任女友不要再攻擊陳女，前男友報警後，陳女狡辯，是向律師諮詢時，律師助理借用她的電話打給前男友。

檢察官為此傳喚專精勞工案件的律師出庭，律師表示陳女多次面談失約，好不容易見面諮商時，陳女哭訴生活中收到委屈，並透露她在到律師事務所諮商前，已經用律師事務所的名義打電話給其他人了，律師當場傻眼，決定退還諮詢費並請陳女離開。

就在北檢偵辦此案的同時，警方又接獲報案，指陳女在社群張貼1張單據，聲稱撿到的流浪貓「花花」受傷住院醫療費超過5萬元，獲得網友捐款2萬8800元，還有網友大罵診治的動物醫院黑心，逼得醫院清查紀錄後聲明，確曾醫治過1隻名叫「花花」的貓咪，但只是門診開立口服藥，且所謂的收據上戳章也非醫院所有。

網路風向開始一面倒，抨擊陳女利用愛心詐騙，之後卻傳出陳女墜樓身亡消息，還有自稱陳女姊姊的網友，向醫院表示因「花花」事件導致陳女不耐網暴而尋短身亡，醫院根據訃聞查詢發現，殯儀館完全沒有陳女資訊。

檢察官調閱醫院病歷，確認陳女的確曾因輕生被友人送醫，留院觀察一段時間後已經離院，姊姊則到案表示，已經很久沒有跟陳女聯絡，不知道陳女近況，檢察官最後分別依違反保護令、詐欺、偽造文書等罪起訴陳女。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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