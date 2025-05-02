粉紅超跑急行！王功福海宮停轎2小時　「三媽會」暖憩33萬香燈腳

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粉紅超跑日夜急行21hrs！今晚王功福海宮停轎2小時　「三媽會」暖憩33萬香燈腳

▲白沙屯媽祖晚間9點停轎王功福海功，11點起轎。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖晚間9點停轎王功福海功，11點起轎。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖，預計37小時要抵達雲林北港，一路南下急行軍，昨日深夜從拱天宮起轎至今21小時，連續步行84公里，一路沿著台17線狂飆，晚間9點鑾轎在「進喔、進喔」呼喊聲中，衝入芳苑王功福海宮，再現三媽聚會，預計深夜11點自起駕，隔天中午順利抵達朝天宮。

▲白沙屯媽祖晚間9點停轎王功福海功，11點起轎。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖晚間9點停轎王功福海功，芳苑鄉長等人前往參拜。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

彰化縣芳苑鄉的王功福海宮，是白沙屯媽祖進香海線途中極具代表性的駐駕地點，這座香火鼎盛的媽祖廟，以其寬敞的廟埕空間和完善的設施，成為急行軍行程中不可或缺的中繼站，幾乎每年媽祖行經都會停轎休息再出發。

白沙屯媽祖今天在緊湊的進香行程中，香燈腳期盼中午可望駐駕伸港福安宮，但鑾轎抵達伸港時已經下午2點，只能一路急行，沿路經過線西、鹿港、芳苑等地，多數隨行香燈腳已連續行走超過21小時，體力大都耗盡，因此在福海宮停轎。

▲白沙屯媽祖晚間9點停轎王功福海功，11點起轎。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖晚間9點停轎王功福海功，11點起轎。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

廟方不僅準備熱食、茶水及休息區，讓香燈腳們能稍作喘息，也提供醫療站、充電區，還設置簡易沐浴設施，讓信眾能洗去疲憊。這樣的貼心服務，使福海宮成為進香路上最溫暖的「心靈加油站」。

▲白沙屯媽祖晚間9點停轎王功福海功，11點起轎。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖行經芳苑鄉，沿路信眾雙手虔誠合十參拜。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

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