奪命畫面曝！高雄男不爽遊戲點數被玩輸　水果刀刺頸友慘死

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市湖內區一名劉姓男子今（29）日凌晨因不滿張姓友人欠1500元債務不還，還玩輸他的遊戲點數，憤持水果刀前往張男住家討債，雙方爆發激烈爭執。劉男情緒失控憤而持刀朝張男脖子狠刺，而眾人在旁出手想阻擋，仍來不及阻止憾事，張男送醫搶救後不治，整段驚悚行兇過程全被監視器拍下。

▲高雄市湖內區發生兇殺案。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在29日凌晨1點多，監視器畫面拍下，身穿白衣的劉男從鐵皮屋衝出，隨即持水果刀瘋狂追砍張男，而張男來不及閃避，頸部受創，並試圖按壓傷口止血。劉男行兇時情緒失控，甚至在眾人面前數度欲補刀，張男經送醫搶救無效死亡，行兇過程極其殘暴。

▲1500元奪命！高雄男不爽「遊戲點數被玩輸」，水果刀刺頸友慘死。（圖／民眾提供）

警方獲報趕往，立即封鎖現場進行調查，在場的34歲徐姓男子表示，他接獲29歲劉姓男子來電，劉男表示要去34歲張姓友人住家討債，由於電話中的語氣聽起來相當激動，徐男擔心發生爭執，便趕往張男住家，沒想到來不及阻止，就直擊劉男朝張男脖子砍過去，劉男犯案後則逃離線場。

▲劉嫌犯案後躲在死者住家巷弄內。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方隨後於張男住家20公尺外的巷弄找到劉姓嫌犯，劉嫌坦承犯案，因張男無業向他借新台幣1500元，不僅積欠不還，還用他的帳號玩電子娛樂城輸點數，讓他心生不滿，便預先準備水果刀前往張男住家，因口角憤而行兇。

警方當場依現行犯逮捕劉嫌，全案依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。張男經搶救後仍不幸傷重不治。