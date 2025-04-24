薪水小偷必學！「4種快捷鍵」火速切螢幕　偷懶不怕被抓到

▲薪水小偷必學4個快捷鍵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）
記者曾筠淇／綜合報導
有些人會當「薪水小偷」，趁著主管、老闆沒注意，偷偷看影片或用電腦做其他事。若這時老闆突然回來，要怎麼火速切換螢幕呢？1111人力銀行先前就透過臉書分享4個職場必備的快捷鍵，只要有人靠近，趕快按下去就對了！
1111人力銀行日前在臉書上分享，如果想要在老闆突然靠近時，優雅的切換螢幕，這些實用的快捷鍵技巧就要趕快學起來。
【鎖定螢幕】離開座位也不用擔心別人偷看電腦螢幕。
Windows｜Windows鍵+L
iOS系統｜control+command+Q
【關掉目前網頁】一秒關掉網頁。
Windows｜Ctrl+W
iOS系統｜command+H
【恢復剛關閉的網頁】被關掉的頁面3秒內重新出現。
Windows｜Ctrl+Shift+T
iOS系統｜Shift+command+T
【關掉整個視窗】視窗將整個消失。
Windows｜Alt+F4
iOS系統｜command+W
方便的快捷鍵曝光後，不少網友也在留言處表示，「除了鎖定螢幕，Alt+Tab我覺得可以解決所有問題」、「跟Alt+F4比起來，Win+D=>視窗全關回到桌面更快！F4鍵太遠」、「打開Excel亂點亂框裝忙」、「在看1111確實需要」。
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