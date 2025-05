菲律賓機場「休旅車衝撞航廈」2死多傷！　4歲女童喪命

▲ 休旅車撞上機場航廈。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓馬尼拉尼諾亞基諾國際機場(NAIA)4日發生嚴重事故,一輛休旅車衝破圍欄撞進第一航廈,造成包括1名4歲女童在內的2人死亡,另有多人受傷送醫,肇事駕駛已被警方拘留。

根據《路透》,菲律賓紅十字會說明,事故發生於4日上午,當時一輛休旅車失控撞進第一航廈附近人行道。警方及救援人員第一時間到場處理,確認死者為一名成年男性及一名4歲女童,其他傷者正在接受治療。

Driver crashes SUV into departure entrance of NAIA Terminal 1 in Manila, Philippines, killing 2 people and injuring 3 others. pic.twitter.com/RrTJEBg2BQ