菲律賓機場「休旅車衝撞航廈」2死多傷！　4歲女童喪命

▲ 休旅車撞上機場航廈。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓馬尼拉尼諾亞基諾國際機場（NAIA）4日發生嚴重事故，一輛休旅車衝破圍欄撞進第一航廈，造成包括1名4歲女童在內的2人死亡，另有多人受傷送醫，肇事駕駛已被警方拘留。

根據《路透》，菲律賓紅十字會說明，事故發生於4日上午，當時一輛休旅車失控撞進第一航廈附近人行道。警方及救援人員第一時間到場處理，確認死者為一名成年男性及一名4歲女童，其他傷者正在接受治療。

Driver crashes SUV into departure entrance of NAIA Terminal 1 in Manila, Philippines, killing 2 people and injuring 3 others. pic.twitter.com/RrTJEBg2BQ — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 4, 2025

監視器畫面可見，一輛黑色休旅車原先停在航廈外停車格，下秒突然向前暴衝撞上航廈，現場一片混亂，有民眾倒臥地上，玻璃碎裂散落入口處，肇事的休旅車車頭嚴重損毀。

機場對此聲明回應，「我們理解這起事件引發的憂慮，尤其是在社群媒體流傳的照片。我們呼籲大眾不要揣測，耐心等待經過查證的最新消息。」