宜蘭武荖坑皮卡墜崖！駕駛疑路不熟「衝出山道」　墜數十米山谷亡

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑林道今（3日）下午發生一起重大車禍意外，一輛皮卡車在行經山區時疑似因路況不熟或會車不慎，翻落數十米至百米不等的深谷，造成車內張姓駕駛受困重傷，送醫後仍傷重不治。詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

▲宜蘭武荖坑林道發生墜谷事故，皮卡車駕駛疑不慎失控，命喪懸崖。（圖／記者游芳男翻攝）

據警方與消防單位表示，事故發生在下午2時46分左右，地點位於武荖坑風景區後方、五路財神廟至無極慈母宮之間的林道路段，該處路幅狹窄、彎道多、視線不佳，加上天候多變，行車風險極高。初步了解，當時52歲的張姓駕駛獨自駕駛皮卡車上山，疑似在與對向車輛會車時失控翻覆，整輛車翻落懸崖並卡在數十米深的樹叢中，車體嚴重變形。

警消接獲通報後，立即派員趕往現場，搜救人員歷經約一小時才在陡峭山谷中尋獲事故車輛與駕駛，惟張男頭部重創、當場明顯死亡。搜救行動於下午4時48分結束，死者遺體由葬儀社協助後送處理，家屬亦已確認身分。

有目擊者指出，張男今早疑與車隊友人同行上山，中午疑似欲獨自開車前往會合，未料卻在該路段發生憾事。警方不排除事故與會車不慎、路況不熟、疲勞駕駛或天候因素有關，並將進一步釐清是否涉及酒駕或其他人為疏失。