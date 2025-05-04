走進金門金黃麥浪！金門官澳遊四季《澳麥的神奇魔法》圓滿結束

▲「114年度官澳遊四季」第二季活動《澳麥的神奇魔法》順利結束。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為推廣在地農村文化，官澳社區發展協會今（5月4日）舉辦「114年度官澳遊四季」第二季活動—《澳麥的神奇魔法》。活動以小麥為主題，帶領民眾走進官澳田野，從認識小麥的一生，到親手參與農事體驗，吸引了許多親子家庭與旅人熱情參與，廣獲好評。

本次活動由據點執行長黃玉梨與專管人員黃婷細心策劃，設計包含農村導覽、小麥收割體驗、傳統磨粉及手作小麥製品等豐富內容。活動一開始，由導覽人員帶領大家深入了解官澳在地小麥故事，隨後展開農村生活體驗，讓參與者從田間到餐桌，親自感受農業生產的辛勞與成就。

金黃色的麥浪隨風搖曳，成為最美的背景畫面。許多大小朋友表示，第一次這麼近距離體驗小麥生長的過程，收穫滿滿且意義非凡。

除了一系列農事操作體驗，官澳社區志工們更貼心準備了豐盛的官澳風味午餐，讓大家在享用地道料理的同時，交流彼此的心得與感動。每位參與者也獲得一份由社區手作的精美禮品，為這場充滿溫度的田園之旅畫下圓滿句點。

官澳社區發展協會理事長楊能輝表示，很感謝社區志工及顧問團隊一同的參與與支持，讓活動如此順利，也希望透過「官澳遊四季」系列活動，讓更多人走入農村、認識在地文化，體驗土地帶來的感動。未來仍將持續推出不同主題的季節遊程，邀請大家一起感受官澳四季不同的美好與魅力。