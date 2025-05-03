「天降貓咪」掉入麻辣火鍋！燙傷9名顧客「恐留下打工還債」

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一家火鍋店的露天座位區2日發生意外，一隻小貓咪從二樓掉了下來，摔進火鍋，導致9名顧客被燙傷。店主表示，顧客都傷勢沒有大礙，貓咪則較為嚴重，目前正住院治療，醫藥費不低，「若沒有人認領，就要留下來打工還債。」

根據《九派新聞》報導，事件發生在2日晚間，火鍋店的露天區坐著不少客人，一隻野貓突然從二樓摔了下來，正好掉進其中一桌客人的麻辣火鍋中，濺出來的熱湯燙傷了9名顧客。

▼貓咪掉進火鍋，現場一片混亂。（圖／翻攝九派新聞）



店主表示，顧客跟小貓都已經送醫治療，為了向顧客表達歉意，當晚都沒有收費，幸好傷勢並不嚴重。

不過，小貓咪的傷勢就比較嚴重一點了，店主說，貓咪的四肢都有燙傷、破皮，還伴有骨折，目前還在寵物醫院治療中，雖然情況樂觀，但每天醫藥費高達1000元人民幣（約4100元新台幣），「如果一直沒人認領，貓咪就要回火鍋店打工還債了。」

店主後來也在網路上發文再次向顧客道歉，「對不起給你們添發麻了，後續我們會嚴格做好店內防範各種問題的準備，從而迎接你們的光臨，確實這一次的事件得到了大家的廣泛關注，聽說都已經傳到大洋彼岸去了，也是真的佔用了大家的公共平台。」

店主還上傳了一段小貓咪接受治療的影片，希望大家不要太過擔心，「你們想要的貓貓後續現在給大家發送，希望每一個生命都能被善待，哪怕它是一個調皮的小搗蛋。」

▼貓咪遭燙傷，目前住院接受治療。（圖／翻攝九派新聞）

