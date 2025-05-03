播Baby Shark「給剴剴喝珍奶」　律師稱鼓勵吃飯！網噴：在供三小

▲涉案在押保母劉彩萱。（圖／記者黃哲民攝）



網搜小組／劉維榛報導

冷血保母劉彩萱改口認罪，而辯護律師黃任顯提到，劉曾播放鯊魚寶寶影片、珍奶來鼓勵剴剴吃飯。一番話令同樣身為家長的李怡貞質疑，該首兒歌反而會讓孩子一直扭腰擺臀，至於拿珍奶給1歲多的小孩，「是要把他噎到怎樣的程度？」引發網友痛批，「他們已經瘋到不知道自己在供三小了！」

李怡貞在臉書粉專表示，「是我不會帶小孩？還是現在帶小孩的方式比較先進？」照理來說，1歲多的孩子吃飯就專心吃飯不是嗎，透過播放Baby Shark來鼓勵孩子吃飯，可能只會讓他們更加扭腰擺臀，「怎麼吃飯？」

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更讓李怡貞感到無法理解的是，剴剴僅才1歲多而已，吞嚥狀況要特別注意，「一歲多的孩子可以喝珍珠奶茶？珍珠+奶茶？是要把他噎到怎樣的程度？而且咖啡因捏？」

底下網友也氣憤到不行，「他們已經瘋到不知道自己在供三小了」、「我相信剴剴12/23應該沒力氣吃飯了，所謂餵食...應該也是撬開牙齒，硬塞的吧」、「她的律師怎麼一點判斷力都沒有？1歲孩子怎麼會給他喝珍珠和咖啡因」、「珍奶是大人喝的吧？越扯越離譜」、「什麼鬼話都敢講」、「為了脫罪減刑，滿嘴謊言，毫無悔意」、「1歲小孩會喝珍珠奶茶？編劇都不敢這樣編」。

也有保母看不下去回應，「好好笑，我當了7年多的保母，第一次聽到1歲多的小孩可以喝珍奶，喝珍奶是想噎死他吧？牙齒都還沒長齊是要怎麼咬碎珍珠？ 真的是越扯越誇張了」。

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