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剴剴案惡保母姊妹第6天出庭　網路媽媽群守到入夜怒吼：天理難容

▲剴剴案涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）今（30日）出庭突然全部認罪，和同案在押的妹妹劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押，場外仍有聲援剴剴的網路媽媽群成員，在夜色中舉牌怒吼。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（30日）審理剴剴案到晚間6點多結束，場外仍有聲援剴剴的網路媽媽群成員，在夜色中舉牌怒吼「虐殺兒童，天理難容！」（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（30日）第6天審理剴剴案，涉案在押保母劉彩萱戲劇性改口全部認罪，法官認為她說法有疑點，旁聽民眾也議論她企圖求輕判，而她妹妹劉若琳被指為共犯，仍否認犯行，聲稱曾勸阻姊姊反遭喝斥，至於姊妹倆互傳訊息要揍小孩，只是平常講話方式，她沒體罰剴剴。

今開庭至晚間6點多結束，是本案審理至今最晚的1次，聲援剴剴的網路媽媽群多位成員，依舊聚在法院外，朝著坐在囚車內還押的劉氏姊妹怒吼「虐殺兒童，天理難容」，全案明（5月1日）休兵1天，後天將全天進行事實與法律辯論。

劉彩萱今下午1點30分起庭訊4小時，改口承認檢方起訴3大罪名，劉若琳在晚間接近6點應訊，自稱家人中和劉彩萱最親近，合開過托兒所，她兒子給劉彩萱帶過，至今仍稱呼劉彩萱「姨馬麻」、感情很好。

劉彩萱先前供稱劉若琳沒參與施暴剴剴、更多次勸她別兇剴剴、別打剴剴，劉若琳今聲稱確實問過姊姊為何把剴剴綁成這樣，並強調真的看過剴剴自行撞頭。

至於姊妹倆對話提到要管教剴剴、不然會變本加厲等語，劉若琳說這是2人平常講話方式，她兒子之前給劉彩萱帶，也被罵過白目、要修理，都是說說而已，沒真的揍小孩，她也沒體罰剴剴，並多次提醒姊姊要把剴剴的狀況拍照告訴社工。

劉若琳說，有次看到姊姊拍肩管教剴剴，她上前抓住姊姊的手說不要這樣對待小孩，姊姊生氣用力甩開她、說管教小孩時別出聲別插手。

由於開庭時間已晚，審判長諭知後天（5月2日）上午開庭時，先續行檢方詰問劉若琳的程序，劉氏姊妹還押，上囚車前照樣用衣物蒙住頭臉。

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