張麗善6年前搶轎被挖出！　「搶C位」迎嘸媽祖道歉：不識爐主身分

記者葉國吏／綜合報導

雲林縣長張麗善2日凌晨因在白沙屯媽祖登轎時「移開拱天宮爐主」、2日邀請白沙屯鑾轎又被拒絕，如今張麗善又挖出過去在2019年也曾因疑似「搶轎」被砲轟，鑾轎還因此倒退幾步，網友再度掀起一波討論。

▲張麗善2019疑似搶轎事件又被網友挖出。（圖／翻攝臉書／張麗善，下同）

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張麗善在白沙屯媽祖登轎儀式中因鏡頭被擋，伸手輕推爐主的行為透過直播引發網友的激烈反應。她在上午道歉後，下午又出現在彰化伸港，試圖邀請白沙屯媽祖停駕，但鑾轎未停留，影片再度引發網友熱議，並被翻出2019年「搶轎」事件。

畫面中可以看到，2019年白沙屯媽祖進香時，張麗善在西螺大橋迎接鑾轎，卻因媽祖突然退後引起現場一陣騷動，張麗善見狀隨即轉頭離開。不過最後在主委的邀請下，再度回頭並抬轎，最後在大合照後離開。由於媽祖鑾轎一度後退，被網友認為是搶轎，引起一波討論。對此張麗善在留言區澄清，表示是主委邀請她抬轎進入雲林縣。今年再次發生推開爐主事件，讓此話題再度成為焦點。

▲張麗善留言澄清2019疑搶轎事件。（圖／翻攝臉書／張麗善）

張麗善晚間在臉書上表示，參加進香是以虔誠的心情出發，不識爐主身份是繁忙中無意的錯誤，並祈求媽祖庇佑國泰民安。她強調進香不僅是朝聖，更是一趟自我省思的旅程。張麗善回憶去年白沙屯媽祖首次進入縣府，讓她感動落淚，並感謝媽祖讓她重新找回初衷。

事件引發網友兩極反應，部分人力挺張麗善，認為她勇於面對錯誤；但也有不少人批評她為了搶鏡頭推開爐主，指責她不懂禮節，並諷刺她的行為不妥。網友留言：「明明就是為了搶鏡頭才推開爐主」、「不管是不是爐主，都不應該這麼沒禮貌」。